李慧芬：10.80元買入融信中國(03301-HK) 首目標12.80元

融信中國(03301-HK)雖是其中一間在香港上市的內地房地產開發商，但透過以開發及銷售中高端的住宅及商業物業作為其主要策略，覆蓋上海、杭州和南京為核心的長三角經濟區, 以福州、廈門、漳州等城市覆蓋海峽西岸經濟區，以及部份一二綫城市。正因為融信中國善於為地產項目塑造明確的品牌定位，售價亦反映中高端的質量，所以旗下地產項目比周邊其他開發商的物業最少10-20%左右。 由此可見, 以這種策略打造創新及品牌等的產品策略的確得到用家的認同, 銷售收入及毛利就可以提高。

6月初融信中國發佈今年5月份的銷售數據, 新增總合約銷售額約122.09億元人民幣(下同)；新增合約建築面積約53.98萬平方米；平均合約售價約每平方米22,618元。 而 2018年頭五個月，集團取得總合約銷售額約447.29億元；總合約銷售面積約208.39萬平方米；平均合約售價約每平方米21,464元。公司首五個月已完成接近全年銷售目標38%，按現在的銷售步伐，對於要完成全年1,200億元的銷售目標，自然是樂觀不過。

公司早前配股近11億港元, 公告中並未有提供承配人名單，但其後公司新聞稿中提到這次配股的承配人為長期戰略股東包括BlackRock, Value Partner, 索羅斯旗下基金及內地前10名的保險公司但受到配股消息影響, 公司股價在配售消息發佈後曾跌5%, 不過收市時已經在低位反彈，並且在之後一個交易日大升8.7%至12.4元, 顯示沽盤已被強者買盤完全吸納。原來在發佈配股公告後, 大股東連續三個交易日, 以平均價11.8708元增持公司839.5萬股。而且花旗8號當日, 首次發表融信中國的研究報告, 給予「買入」評級，反映公司快速增長、低估值及再融資風險可控。

融信中國在各方大戶支持，加上大行發出買入評級，建議投資者於10.80元左右買入，首目標12.80元，此目標為52周高位14.64元。

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