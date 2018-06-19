興業張憶東：3因素困港股 籲候低加倉迎8月業績期反擊

港股上半年走勢波動，奪得2017年新財富港股最佳策略分析師的張憶東，去年底已準確預測大市今年會步入調整期。隨着中美貿易戰正式開打，張憶東認為，6月下旬至7月初為「調整最難受的時候」，惟要把握時間適當加倉，迎接大市於8月底出現的反擊，但下半年料仍難以突破年初高點。

興業證券全球首席策略分析師兼興證國際(08407-HK)副行政總裁張憶東接受本報獨家專訪時表示，今年是港股的調整期，現正受三大風險困擾：(1)中美貿易糾紛、(2)中外流動性收緊，及(3)基本面轉差，「6月底是大市最艱難的時刻，但利空出清後，大市就會出現反擊時機」，全年港股料在28000至34000點的大框架內游走。

港股端午節休市，美股昨晚早段受壓，截至昨晚11點半，騰訊(00700-HK)在美國掛牌的預託證券(ADR)折算報403元，較港上周五收市價低7元，計及整體藍籌ADR表現，相當於恒指跌180點。

貿易戰開打 內地或降準維穩

美國上周五落實向中國進口商品徵收總貨值500億美元關稅，張憶東稱，這是此輪中美貿易戰中較糟糕的結果，但不會妨礙大局，對擁有龐大內需市場的中國經濟影響有限，當負面因素全面反映後，針對中國經濟短期維穩的力度有望增加，甚至有機會出現較積極的財政政策，如降準。

「月底前中美貿易摩擦的風險將集中釋放，現在是最黑暗的，下半年有關風險雖會存在，但市場已逐步適應特朗普（美國總統）的立場，對股市的影響也會減低。」他指，貿易糾紛是持續戰，改變過去合作共贏的戰略，除了中美，美國與歐盟也有摩擦。

受累流動性收緊 基本面轉弱

流動性收緊是困擾港股的另一風險，「目前是資金最緊張的時候」。張憶東認為，美國經濟走強就會吸引更多資金流向當地，聯儲局的鷹派聲明亦令美元走強，幸歐洲央行在貨幣政策的取態較保守，令海外市場流動性未致超緊，惟歐美貨幣政策正常化是大趨勢。

內地資金面方面，中央堅定去槓桿的信心，配合去產能及去庫存的政策，信貸肯定會收緊，再加上半年結的因素，造成流動性非常緊張。不過，他相信，中央在去槓桿時會有底綫，必要時料透過降準或定向投放等政策對冲錢荒的風險。

第三個風險是基本面轉弱，愈來愈多人擔心內地經濟失速甚至硬着陸。他指社會融資持續下降對經濟的影響，將於次季中後期反映，所以5月宏觀經濟數據轉差，但基於中國經濟正值結構轉型，即使增速放慢，也不會有系統系風險。

港股慢牛 處牛市底部區頂部

「目前是三大風險爬升的過程，故是調整期最難受的時候，同時也是最好的加倉點。」張憶東表示，港股估值相對低，現時只要積累籌碼，逢低買進優質核心資產，當8月底業績發布，大市就能利用業績好轉的好消息借勢反擊。

看好港股牛市未完的張憶東強調，港股的牛市進展較慢，目前恒指處於牛市底部區域的頂部，短期行情略有負面，由於下半年大市要繼續消化歐美貨幣利率正常化及內地去槓桿的風險，要突破新高較難，但今年是為未來3至5年的牛市積累基礎，情況就像港股在2003至04年出現明顯的壓力後，05年起重新啟動，並突破前期新高，進入大牛市。

來源：經濟日報

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