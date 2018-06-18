央行：債券違約率總體水平不高 經濟金融運行平穩

盡管出現了一些實質性違約事件，但近期新增違約總體呈點狀分布，未呈現風險集中的趨勢，是加強市場紀律、有序打破剛性兌付的體現，債券違約率總體水平不高。

央行官網今日刊發人民銀行有關負責人接受《金融時報》記者采訪，以下為全文：

今年以來，人民銀行認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，實施好穩健中性的貨幣政策，適時調整和完善宏觀審慎政策，加強預調微調和預期管理。靈活運用逆回購、中期借貸便利、常備借貸便利等工具提供不同期限流動性；下調部分金融機構存款準備金率以置換中期借貸便利（MLF），增加銀行體系資金的穩定性，積極支持小微企業融資；落實普惠金融定向降準，釋放資金4000多億元；繼續運用信貸政策支持再貸款、再貼現和抵押補充貸款（PSL）等工具引導金融機構加大對小微企業、“三農”、扶貧、以及棚改、水利等國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度；擴大MLF擔保品範圍，有效解決金融機構借用再貸款和MLF時合格擔保品不足問題。成立國際金融風險跟蹤組，密切關註國際國內經濟金融形勢變化，引導和穩定市場預期。

總體看，穩健中性的貨幣政策取得了較好成效，銀行體系流動性合理穩定，貨幣信貸和社會融資規模適度增長，市場利率基本平穩，綜合社會融資成本穩中有所下降，金融對實體經濟的支持力度較為穩固，為服務實體經濟、防控金融風險發揮了重要作用。

一是貨幣信貸和社會融資規模增長適度。從M2和信貸增速看，2018年5月末，M2同比增長8.3%，增速比2017年末上升0.2個百分點，實體流動性整體趨於穩定。5月份，人民幣貸款增加1.15萬億元，同比多增405億元，小微、涉農領域貸款投放加快。從社會融資規模增長看，1-5月份增量7.9萬億元，同比少增1.44萬億元，5月末同比增長10.3%，主要是強監管、去杠桿政策效應逐步發揮，委托貸款、信托貸款及未貼現銀行承兌匯票等表外融資有所下降，債券市場融資有所減少。綜合考慮季節波動、資產證券化等因素影響，今年以來社會融資增長總體比較平穩。總的看，要把握好節奏和力度，減少資金空轉，平穩有序去杠桿。

二是金融市場利率企穩。目前，10年期國債收益率已從去年底的接近4%下降到3.6%左右。2018年5月，同業拆借加權平均利率、質押式回購加權平均利率分別為2.72%、2.82%，比上年同期低0.16和0.11個百分點，年初以來累計下降0.20和0.29個百分點。

三是債券市場風險總體可控。今年以來，債券發行融資同比回暖，市場利率水平整體呈現下行趨勢，盡管出現了一些實質性違約事件，但近期新增違約總體呈點狀分布，未呈現風險集中的趨勢，是加強市場紀律、有序打破剛性兌付的體現，債券違約率總體水平不高。截至2018年5月末，公司信用類債券違約後尚未兌付的金額663億元，占余額的比重為0.39%。

當前，中國經濟基本面良好，經濟增長的韌性增強，生產面指標穩中向好，總供求更加平衡，增長動力加快轉換。5月份工業增加值同比增長6.8%，比去年同期高0.3個百分點。1-5月份制造業投資同比增長5.2%，比1-4月份回升0.4個百分點。1-5月份房地產開發投資同比增長10.2%，保持較快增速。新動能增長較快，高技術制造業、裝備制造業投資同比分別增長9.7%和8.2%，增速分別比1-4月份加快1.8和0.3個百分點。5月份，美元計價的出口金額增長12.6%，比去年同期高5個百分點。消費平穩增長，對經濟增長的基礎性作用穩步增強。2018年，中國經濟運行仍將保持在合理區間，中國經濟潛力大、韌性強，將保持平穩健康增長的中長期良好趨勢。

人民銀行將繼續按照黨中央、國務院的統一部署，密切關註國際國內經濟金融走勢，實施好穩健中性的貨幣政策，加強形勢預判和預調微調，加強監管政策協調，把握好政策的力度和節奏，加大對小微企業等實體經濟支持力度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，積極有效應對可能的外部沖擊，穩定市場預期，維護金融市場平穩運行，有序推進金融改革開放，促進經濟金融平穩健康發展。

來源：華爾街見聞 作者： 潘淩飛

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)