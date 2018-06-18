中原：預計6月買賣約4,200宗

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至6月13日，2018年6月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,880宗，總值157.5億元。預測整月登記約4,200宗及345.0億元，將較5月的4,456宗及380.1億元，分別下跌5.7%及9.2%。雖然二手交投輕微回軟，但預期連續三個月維持四千宗以上，反映二手市道持續暢旺。

大型屋苑方面，截止至6月13日，6月份嘉湖山莊、美孚新村、沙田第一城及太古城，分別暫錄28宗、13宗、12宗及11宗買賣登記。

按半年方面，截止至6月13日，2018年上半年二手私人住宅買賣合約登記暫錄21,978宗，總值1,801.7億元。預計整個上半年約24,300宗及1,990.0億元，將較2017年下半年的19,143宗及1,477.4億元，分別上升26.9%及34.7%。估計金額將創2011年上半年2,030.4億元後的十四個半年度新高，宗數將創2014年下半年24,656宗後的七個半年度新高。

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