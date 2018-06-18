中原：上半年金額錄4,000億元 創97年後逾20年按半年最高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至6月13日，2018年6月份的樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,890宗及318.2億元。預測6月份宗數約8,800宗及780億元，按月升13.0%及22.9%。5月份發展商陸續推出新盤，加上二手市況持續活躍，刺激宗數將創2017年4月份8,984宗後14個月新高，金額則創2017年12月866.4億元後6個月新高。

按半年方面，2018年上半年暫錄41,513宗及3,547.2億元。料整個半年度將錄約46,500宗及4,000億元，按半年度上升13.5%及13.2%。相信宗數將創2014年下半年47,300宗後7個半年度新高，金額將創1997年上半年4,835.8億元後逾20年按半年度新高。

二手私人住宅方面，5月份暫錄得1,880宗，總值157.5億元。預測整月登記為4,200宗及345億元，較5月份的4,456宗及380.1億元下跌5.7%及9.2%。二手市場持續暢旺，帶動登記數字連續3個月高企4,000宗以上及350億元附近。

按半年方面， 2018年上半年暫錄21,978宗，總值1,801.7億元。預計整個上半年約24,300宗及1,990.0億元，分別按半年度上升26.9%及34.7%。估計金額將創2011年上半年2,030.4億元後的14個半年度新高，宗數將創2014年下半年24,656宗後的7個半年度新高。

大型屋苑方面，2018年6月份嘉湖山莊暫錄28宗登記。美孚新村13宗、沙田第一城12宗及太古城11宗。

一手私人住宅方面，5月份暫錄771宗及101.1億元。預測整月登記為2,000宗及275億元，較5月份的747宗及132.7億元，顯著上升1.7倍及1.1倍。5月一手市況明顯轉旺，多個新盤緊接推出市場，以致宗數重返2,000宗及275億元水平附近，金額有望創2017年4月份386.3億元後14個月新高。

按半年方面，2018年上半年暫錄6,309宗，總值928.1億元。預計整個上半年有7,540宗及1,100.0億元，分別按半年下跌13.7%及上升2.5%。自2016年下半年起計，一手金額將連續4個半年度高企1,000億元水平以上。

2018年6月份暫時最高登記宗數的新盤是屯門御半山，暫錄242宗及15.9億元。第二為將軍澳日出康城4期B晉海 II，暫錄87宗及7.1億元。第三為啟德Oasis Kai Tak，暫錄60宗及8.8億元。

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