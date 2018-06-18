中國證監會受周六披露，小米集團公開發行中國存托憑證(CDR)的申請將在6月19日，即端午小長假後的第一個工作日進行。如果順利通過審批，中國資本市場從申請到過會的紀錄將被縮短至13天。富士康早前創造了內地上市從申報到過會的最短時間，只需36天。

中證監官網顯示，6月19日當天將召開兩場發審會，其中第88次工作會議將審議小米集團公開發行存托憑證的申請。

中證監官網上周一披露了小米集團於6月7日報送的小米集團公開發行存託憑證招股說明書。上周四中證監官網發布了經過更新的小米集團公開發行存託憑證招股說明書，也披露了對小米集團CDR申請的反饋意見，在共長達30頁共計2.4萬字的反饋意見當中，共設有84個問題。

就在中證監披露小米集團CDR上會時間之前，滬深交易所披露了關於試點創新企業股票或CDR上市交易實施辦法及相關規則，這與當前A股一致，沒有資產限制，不同的是允許AB股同股不同權，但不能濫用。而且創新企業未盈利前董監高和大股東不能減持。

中國結算所發布《存託憑證登記結算業務規則(試行)》，投資者可通過現有人民幣普通股票(簡稱A股)帳戶，參與存託憑證交易結算業務，毋須新開立證券帳戶。於試點階段，投資者所持有的中國存託憑證，只能在A股市場交易，暫不允許跨境轉換為境外基礎證券，也不可以提取為境外基礎證券的紙面股票。中國存託憑證業務公司行為涉及的資金，以人民幣計價結算。

百度2017年報顯示截至2017年年底共有2761萬A類股及720.13萬B類股，A類只有1票投票權，B類股享有10票投票權，百度符合中港兩地的要求。內地電商京東共有24.77億A類股及4.61億B類股，A類股只有1票投票權，B 類股則擁有20票投票權，雖符合內地要求，但未達至港交所要求。

至於採用合伙人制度的阿里巴巴，合伙人有權提名的董事成員候選人，而且阿里與軟銀及雅虎亦有投票協議。滬深交易所剛公布的細則，暫未見對合伙人制度作出規定。

【IPO追蹤】中證監周二審小米CDR申請

中國證監會受周六披露，小米集團公開發行中國存托憑證(CDR)的申請將在6月19日，即端午小長假後的第一個工作日進行。如果順利通過審批，中國資本市場從申請到過會的紀錄將被縮短至13天。富士康早前創造了內地上市從申報到過會的最短時間，只需36天。

中證監官網顯示，6月19日當天將召開兩場發審會，其中第88次工作會議將審議小米集團公開發行存托憑證的申請。

中證監官網上周一披露了小米集團於6月7日報送的小米集團公開發行存託憑證招股說明書。上周四中證監官網發布了經過更新的小米集團公開發行存託憑證招股說明書，也披露了對小米集團CDR申請的反饋意見，在共長達30頁共計2.4萬字的反饋意見當中，共設有84個問題。

就在中證監披露小米集團CDR上會時間之前，滬深交易所披露了關於試點創新企業股票或CDR上市交易實施辦法及相關規則，這與當前A股一致，沒有資產限制，不同的是允許AB股同股不同權，但不能濫用。而且創新企業未盈利前董監高和大股東不能減持。

中國結算所發布《存託憑證登記結算業務規則(試行)》，投資者可通過現有人民幣普通股票(簡稱A股)帳戶，參與存託憑證交易結算業務，毋須新開立證券帳戶。於試點階段，投資者所持有的中國存託憑證，只能在A股市場交易，暫不允許跨境轉換為境外基礎證券，也不可以提取為境外基礎證券的紙面股票。中國存託憑證業務公司行為涉及的資金，以人民幣計價結算。

百度2017年報顯示截至2017年年底共有2761萬A類股及720.13萬B類股，A類只有1票投票權，B類股享有10票投票權，百度符合中港兩地的要求。內地電商京東共有24.77億A類股及4.61億B類股，A類股只有1票投票權，B 類股則擁有20票投票權，雖符合內地要求，但未達至港交所要求。

至於採用合伙人制度的阿里巴巴，合伙人有權提名的董事成員候選人，而且阿里與軟銀及雅虎亦有投票協議。滬深交易所剛公布的細則，暫未見對合伙人制度作出規定。

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