中國船舶重工集團黨組副書記、總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法

中國船舶重工集團有限公司黨組副書記、總經理孫波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

孫波簡歷

1961年出生，1982年8月大連工學院船舶設計與制造專業本科畢業，2007年7月獲得大連理工大學船舶與海洋結構物設計制造專業工學博士學位，研究生學歷，高級工程師（研究員級）。歷任大連造船新廠造船技術所科長，副所長；經營處處長、副總工程師、副廠長；大連新船重工有限責任公司董事、副總經理、總經理；大連造船重工有限責任公司董事、總經理；中國船舶重工集團公司總經理助理，大連船舶重工集團有限公司董事長、總經理。2009年12月任中國船舶重工集團公司黨組成員，兼任中國船舶重工股份公司總經理、大連造船廠集團有限公司董事長。2012年4月任中國船舶重工集團公司副總經理。2015年3月任中國船舶重工集團公司董事、總經理、黨組副書記。（簡歷摘自中國船舶重工集團有限公司官方網站）

來源： 中央紀委國家監委網站

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