手機設備龍頭舜宇近日表現突出，上周股價創歷史新高。隨智能手機需求見底，舜宇前景可看高一綫，不妨趁每次調整收集。

舜宇近日公布5月產品出貨量，手機鏡頭出貨量上升70.2%；對比今年首5個月，舜宇產品出貨量增長有加速迹象，因此隨時獲市場重估其價值。舜宇公布上月營運數據後，大行普遍維持增持或買入的正面評級，分析認為三鏡頭的普及和硬件技術升級潮，將推動舜宇產品出貨量繼續增速，並支持股價進一步向上，中長綫有望挑戰200元大關。

舜宇尋頂回調收集

野村證券發表研究報告指，看好三鏡頭的潛在增長趨勢，和內地對智能電話的需求，維持舜宇「買入」評級，並預期需求在未來2至3個月會維持上升趨勢。高盛指，舜宇5月手機鏡頭付運增長70%，增速較4月加快，該行相信此增長趨勢意味該公司進一步搶佔市場份額，重申「確信買入」名單內，目標價由168元升至205元。

中興未脫險勿亂撈

中興終與美國商務部和解，願意繳付共14億美元罰款及改組董事會，換取美國取消7年出口禁令。中興上周三復牌，即急瀉42%，但未止瀉。

中興上周五再大插11.4%至13.1元，因為美國兩院議員尋求恢復對中興出口禁令，就算特朗普否決，兩院若有三分之二議員贊成，則仍可通過，意味中興事件仍存在變數，故現階不宜貿然撈底。

事實上，中興已非首次遭美國罰款，於2016年3月，美國商務部曾以違反美國出口管制法規為由，對中興實施出口限制措施，至2017年達成和解，支付8.92億美元罰款。當時受出口限制拖累，中興股價於2016年7月曾跌至9.41元，和解後則反覆回升，至2017年底曾高見33.2元，反彈幅度達2.5倍！

然而，市場預期今趟美國禁令對中興影響更大，短期股價難像過往急速反彈。花旗預料，中興今年將錄得巨額虧損，予「沽售」評級，目標價15元。

平醫起死回生絕地反擊

一度「萬人迷」的新股平安好醫生，於今年5月4日掛牌，可惜上市第二天便跌穿招股價，令不少捧場客大為失望。平醫早前曾低見42.7元，但踏入6月後終於「翻身」，重上招股價54.8元之上，相信之前積下的蟹貨逐步減少，後市有望進一步攀升，招股價以下可重新吼實。

近日平醫獲大行唱好，摩根大通首予平醫「增持」，目標價68元。摩通表示，平醫作為內地最大綫上醫療服務商，受惠綫上醫療服務增長，並可通過平保(02318-HK)擴大客戶群，推動銷售表現。該行料平醫至2020年可錄得自由現金流7900萬元人民幣，現估值相當於預測2020年企業價值對銷售的3.2倍，料其2017至2020年銷售複合增長率為70%。大和亦看好平醫，指有平保支持其活躍用戶數字，與競爭對手「微醫」之間亦有差異，維持其「買入」評級，目標價68元，料2020年可扭虧為盈。平安證券給予平醫「買入」評級，目標價69元。

丘鈦7元小注買短炒

有「小舜宇」之稱的丘鈦於5月10日發盈警，料中期業績顯著下降，加上重要客戶中興被中美貿易摩擦困擾，拖累股價暴瀉，一舉跌破多條移動平均綫，創逾10個月低位。不過，丘鈦近日跌勢喘定，於6.5元找到支持，7元樓下可小注買入，博小米上市前短綫炒上。丘鈦管理層日前表示，全球手機出貨量雖有下跌迹象，但對手機攝像頭出貨量有信心，因現時已有手機安置3個攝像頭；另指中興之前3年都不在主要客戶之列，因此中興事件對其出貨量影響不大。

丘鈦近日公布5月銷售量，當中攝像頭模組產品銷售量合計按月增加4.8%，按年增加31.4%，至2026.4萬件；當中1000萬像素及以上攝像頭模組產品銷售量按月跌5.6%，按年則升22.6%，主要因智能移動終端產品採用1000萬像素，及以上的中高端攝像頭模組的比率進一步提升，但受客戶項目周期影響，按月有輕微減少。

金山下半年拗腰彈

中國軟件企業龍頭金山，與小米一樣同屬「雷軍系」股份，是小米影子股首選。從基本面看，雖然金山今年首季業績稍令市場失望，但隨着下半年多款新遊戲推出，相信可帶動全年網絡遊戲收益增長，一旦股價回落至23元水位可買入，先以27元為目標。

金山為內地領先的軟件及互聯網服務供應商，業務涵蓋網絡遊戲、手機遊戲、互聯網安全軟件、辦公應用軟件及雲計算服務。金山今年上半年綫上遊戲表現較弱，但其下半年將有3隻自主研發的新遊戲面世，包括《雲裳雨衣》、《劍俠情緣手遊》II及III，均由騰訊(00700-HK)推出，市場普遍認為《劍俠情緣手遊III》是當中最有前景的遊戲，屆時增長動力將回升。

野村指，金山下半年將受惠3隻自主研發的新遊戲面世，綫上遊戲收入料將呈V形反彈，將其目標價由26元升至29元，評級由「中性」升至「買入」。

來源：信報

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