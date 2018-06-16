過去兩個月全球央行QE收縮 美元大漲 這意味著什麼？

6 月 14 日周四，歐洲央行在 6 月政策利率會議決議聲明中明確表示將在今年底前結束 QE，且將保持利率不變至少至 2019 年夏天。決議過後，美元指數再次回到 94 關口上方。今年 2 月中旬至今，美元指數反彈超過 7%。

美銀分析師 Barnaby Martin 卻在周五的研報中指出，「儘管全球都在關注歐央行 QE 迎來大結局，但更重要的是全球央行（聯準會、歐洲央行、日本央行、中國央行）QE 在過去幾個月中迅速減少。」

這位分析師看到，包含中國外儲在內的四大央行資產負債表年增率增長不斷走低。Martin 還將 QE 金額以美元計價，並稱美元指數近期的飆升僅僅是加速了流動性的下降。

今年迄今，歐洲央行購入債券數量減少。在最新的貨幣政策決議聲明中，歐洲央行表示將每月 300 億歐元的資產購買規模將持續到 9 月份，10 月份至 12 月的月度購債規模為 150 億歐元。

與此同時，中國外匯存底規模略有下降。據中國央行公布的數據，5 月底外匯存底餘額為 3.1106 兆美元，創 7 個月新低。

另一方面，日本央行 QE 狀況相對穩定。周五（6 月 15 日）早晨公布維持貨幣政策不變的決議後，日本央行行長黑田東彥還在下午的發布會中明確表示將繼續實施大規模貨幣寬鬆措施，稱當前用以維持物價動能的強有力的寬鬆措施是合適的。

而聯準會也在逐漸溫和縮表。截至上周三，聯準會持有的資產總額從先前的 4.5 兆美元降到了 4.32 兆美元。

除了年增率增長，QE 體量的月度變化也引起美銀關注。Martin 看到，過去兩個月，全球央行購入 QE 的體量大幅下降，與美元的升值幅度相當。而這正是為什麼，當以美元為基礎的流動性下降，美元任意升值都會對那些因流動性擴張而表現出色的資產造成巨大的破壞。

Martin 還補充道，由於美元是全球主要的儲備貨幣，美元走勢顯然不僅僅會影響美國經濟，更會透露出全球金融狀況究竟是寬鬆還是趨緊。

全球央行 QE 放緩，意味著央行更為廣泛地減少對風險資產的投資，歐洲信貸流入量也就相應減少。

與去年不同，今年美元的走強對全球央行的 QE 產生了穿流效應，信貸流入量減少，無法刺激市場抄底。

美銀認為，流動性逆轉將產生兩個直接後果：市場脆弱性上升、經濟緊縮。今年迄今，市場已經學到了一個教訓：若沒有「其他因素」來取代貨幣政策扶持，市場就會更容易受到事件風險的影響。

今年，歐洲信貸市場受到了美國關稅政策、義大利組閣風雲等大量事件風險的衝擊，表現與 2017 年相去甚遠。歐元今年的利差表現，特別是高殖利率利差表現遠不及美元利率。

但在我們看來，貨幣政策的支持沒有那麼容易被「其他因素」取代。近期，歐洲銀行向中小企業放貸放緩，這表明歐洲經濟復甦或不可信。

從經濟層面上來講，美、英、歐、日四大央行資產負債表增長占 GDP 總量各不相同，但均處於近 100% 至 500% 的區間內，但其經濟增長卻是相對溫和。美銀稱，這意味著一旦各大央行開始縮表，主權 GDP 將遭受重擊。

『新聞來源／華爾街見聞』