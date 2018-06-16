增產加上貿易戰 原油跌得比農產品更凶

近來，如果說有什麼比農產品跌的更多，那一定是原油了。

受原油增產和貿易戰影響，本周五原油價格大幅受挫，布油、WTI 分別跌破 75、65 美元關口。

具體來看，昨日布油下跌 3.77%，報 73.08 美元 / 桶；WTI 下滑 3.84%，報 73.08 美元 / 桶。本周布油跌逾 4%，WTI 下跌近 2%。

OPEC 會議將於下周在維也納舉行，據悉將討論原油增產事宜。此外，中國於昨日宣布，將對 500 億美元商品加征關稅，以回應美國總統川普早些時候簽署的一系列向中方徵稅措施。值得注意的是，原油和其他能源產品被計入本輪徵稅清單。

中國長期以來都是美國原油的最大買家之一，在過去六個月裡，美國日均向中國出口 36.3 萬桶原油，占美國日均產量約三分之一。大宗商品研究集團高級合夥人 Andy Lebow 表示:「如果說有什麼產業會受貿易戰影響，那麼它一定是原油。」

6 月 22 日至 23 日，OPEC 將與以俄羅斯為代表的產油國在維也納開會，討論原油減產協議的現況與未來決策。然而，從公布的數據來看，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經開始增產。OPEC 月報顯示，沙烏地阿拉伯匯報稱其 5 月原油產量環比增長 16.14 萬桶，增至 1003 萬桶 / 日。而俄羅斯原油供給量在 6 月首周漲至 14 個月以來新高。當周，俄羅斯原油日產量達 1109 萬桶，超過減產協議中 1095 桶 / 日的限額。

本周三，沙烏地阿拉伯已向其他 OPEC 成員國提出數項原油增產計劃，其中一項計劃為兩步走增產。為減小其他 OPEC 成員國同沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間分歧，沙烏地阿拉伯將增產計劃分為兩階段。

昨日，中國財政部對外發表公告稱，因美方違反世界貿易組織有關規則，國務院關稅稅則委員會決定，將於 2018 年 7 月 6 日起對原產於美國的 659 項約 500 億美元進口商品加征 25% 的關稅。

2018 年 6 月 15 日，美國政府發布了加征關稅的商品清單，將對從中國進口的約 500 億美元商品加征 25% 的關稅，其中對約 340 億美元商品自 2018 年 7 月 6 日起實施加征關稅，同時就約 160 億美元商品加征關稅開始徵求公眾意見。美方這一措施違反了世界貿易組織相關規則，有悖於中美雙方磋商已達成的共識，嚴重侵犯我方的合法權益，威脅我國國家和人民的利益。

根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的 659 項約 500 億美元進口商品加征 25% 的關稅，其中 545 項約 340 億美元商品自 2018 年 7 月 6 日起實施加征關稅，對其餘商品加征關稅的實施時間另行公布。

『新聞來源／華爾街見聞』