美國最高法院推翻下級法院對中國維生素C廠商的有利判決

美國最高法院周四就一起中國企業壟斷案做出不利於中方的判決，推翻了一家下級法院的裁決，當時該裁決使得兩家中國維生素C制造商逃脫因違反美國反壟斷法而需支付的1.48億美元賠償。

在美國最高法院審理的這起中美貿易案，法官以9-0的表決結果裁定，下級法院對中國政府提交的解釋中國監管政策的文件給予了太多的尊重。

最高法院法官們將這起案件發回紐約的美國第二巡回上訴法院重新審理，該上訴法院2016年否決了要求中國企業向兩家購買維生素C的美國公司賠償的判決。

中美兩國政府的律師今年4月在法庭上直接過招。而更少見的是，美國最高法院允許中國商務部作為法律顧問參與口頭辯論，盡管它並不是本案中的正式當事人，這樣的“特權”通常只有美國司法部享有。

本案的中國律師Carter Phillips表示，這一裁決意味著「我們還有機會繼續較量」。他說，當案件發回下級法院時，他會證明中國公司所做的「只不過是符合中國法律的要求」。

這起價格操縱案件可以追溯到2005年，當時德州的Animal Science Products Inc和新澤西州的The Ranis Co Inc指控河北維爾康制藥有限公司、華北制藥集團和其他中國維生素C制造商違反反壟斷法。

中國要求初審法院駁回指控，部分原因是中國法律迫使中國企業遵守政府規定的定價制度。

來源：路透華盛頓6月14日

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