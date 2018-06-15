碧桂園(02007-HK)將投資袁隆平第三代雜交水稻研究和推廣

6月15日，全國最大住宅開發企業之一的碧桂園(02007-HK)在其總部廣東省佛山市宣布，正式進軍現代農業，成立碧桂園農業控股有限公司(以下簡稱“碧桂園農業”)。

碧桂園方面稱，將引進現代化農業科技、農業生産管理模式，併將在現代化農業機械和現代化種業等方面進行探索，構建包含現代化農業、人工智能智慧農業、物聯網鏈接的生産流通全過程。

碧桂園同時表示，即將與“雜交水稻之父”袁隆平院士以及開研資本有限公司合作，共同推動第三代雜交水稻的研究和推廣。

發布會現場併未公布雙方合作的細節。工商資料顯示，開研資本有限公司於今年5月24日成立於北京，公司註冊資本1億元，主要業務為股權投資以及實業投資等。大股東為自然人範珣投資的深圳研和投資有限合夥企業(有限合夥)。

袁隆平因為身體原因未出席當天的發布會，他在現場錄像中稱，“碧桂園農業控股有限公司的投資對我們助了一把大力氣。我們將在五年之内把第三代雜交水稻在全國推廣到1000萬畝，按每畝增産100公斤來算，增産的糧食可以滿足300多萬人口一年的口糧。希望十年内第三代雜交水稻能夠推廣到3000萬畝，增産的糧食可以養活武漢、廣州這樣大城市人口一年的口糧。”

發布會上，碧桂園創始人、董事局主席楊國強發表了講話。

他這麽解釋自己投資現代農業的選擇：我的總裁(註：指碧桂園總裁莫斌)很能幹，他管理的公司井井有條，我們的地産管的很好，我都沒事可幹失業了，我的主要的精力是為國家做更多的事。

楊國強說：“40年前我是種田的，因為改革開放，我就在建築工地上做了建築工人，一直做到今天，社會給了我機會，我可以為現代化貢獻自己的力量。

“祖國是母親，我也是很有情感的人，我也是很愛國的人，我能為這個國家做些什麽呢，國家提出鄉村振興和扶貧，我們應該積極參與其中。”

楊國強表示，碧桂園會按照做地産、做第一的力量去參與到農業中去。碧桂園也會去收購一些相關的公司，做些力所能及的事，農業是科學的事情，不是有錢就可以的。“現在，我們有心、有力、有錢，就是缺人才，我說我們要馬上登廣告，招聘最優秀的人才。”

同時，楊國強表示自己對已經有了農業公司負責人的人選。

會上，現場廣東省人民政府副秘書長顧幸偉透露，楊國強此前曾到廣東省委談農業投資，而自己向楊國強講述了七八年前另一個房地産老板做農業的故事，併表示，“如果你是真幹，就一定要遵循農業的經濟規律，做房地産成功，做農業不一定做的好，如果按房地産一樣的做法，現代農業可能要虧大本。”

顧幸偉表示，碧桂園搞這麽一場隆重的儀式，但是做現代農業的領軍人物還沒找到，這還有點遺憾。

顧幸偉說道，楊主席提到選中的兩個人，其中一個我們也溝通過，面對人生選擇，他也在慎重考慮，要不要投奔碧桂園，他提出來一個問題是：碧桂園要簽一個三年的合同，達到一個目標。

顧幸偉說，“這位候選人告訴我，搞房地産三年可以達成一個目標，但農業三年合同太短了，農業的生長期決定了農業的發展會很慢，你不能用搞房地産的方式，來簽農業的合同，所以我給的建議是還需要有誠意，還需要認真研究。”

來源：澎湃新聞

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