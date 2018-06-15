IMF警告：美國高關稅政策威脅全球貿易

國際貨幣基金組織(IMF)14日發布美國經濟政策評估報告。報告警告，美國政府的高關稅政策威脅全球貿易體系，也會對自身經濟造成破壞。

報告說，美國對貿易夥伴施加懲罰性關稅，將觸發其他國家採取報復措施，這將破壞全球供應鏈，損害全球經濟復蘇。IMF警告，美國政府罕見地用“國家安全”為提高進口鋼鋁産品和潛在的進口汽車關稅辯護，這開了一個不好的頭。其他國家可能會效仿美國，為進口設障，基於規則的全球貿易體系會遭到破壞。

IMF呼籲，“美國及其貿易夥伴應採取建設性的行動降低貿易壁壘、解決貿易投資爭端，而非設置壁壘”。IMF的經濟學家還認為，特朗普政府聚焦美國與一些國家的貿易赤字是錯位的，貿易赤字額“不應成為靶子”。此外，報告認為，美國大幅減稅政策短期内將刺激本國經濟增長，但會將增加本國經濟和全球經濟的長期風險。

IMF總裁拉加德14日警告說，若觸發貿易戰，沒有赢家。如果美國的單邊措施遭到貿易夥伴針鋒相對的還擊，結果將是兩敗俱傷。

美國的貿易措施已經引發許多貿易夥伴強烈反彈。據法新社15日報道，歐盟國家14日一緻支持對從美國進口的威士忌、摩託車等産品加徵關稅，涉及的商品金額為28億歐元，以此回應美國加徵鋼鋁關稅措施。一些官員透露，歐盟相關貿易措施可能7月初開始實施。

此外，路透社15日稱，為進一步應對與美國的貿易爭端，墨西哥正在研究對從美國進口的玉米和大豆加徵關稅，涉及商品金額達40億美元。兩周前，墨西哥經濟部已經宣布，對來自美國的扁材鋼、燈具、豬腿、蘋果、奶酪等多種産品增加關稅，在美國政府停止徵收鋼鋁産品高關稅前，墨西哥上述反製措施持續有效。

來源：人民網-國際頻道

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