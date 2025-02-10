台積電董事會首度移師美國 外界關注美國新布局

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 16:17

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台積電此次董事會預計在台灣時間 11、12 日舉行，傳出是為讓董事會成員更深入了解公司在美國的營運情況，如亞利桑那州的晶圓廠的進展。

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台積電先前已宣布在亞利桑那州投資三座晶圓廠，第一座晶圓廠已於 2024 年第四季開始量產，採用 4 奈米製程技術，第二座晶圓廠和第三座晶圓廠也按計畫進行中，預計將採用更先進的技術，如 3 奈米、2 奈米和 A16。