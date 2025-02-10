台積電董事會首度移師美國 外界關注美國新布局
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 16:17
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事會將在本周召開，是台積電成立以來首度在美國舉行董事會，由於正值川普政府即將宣布最新關稅政策之際，市場也格外關注，預期會後公布的最新決議，如在美的投資新計畫等，都將是觀察要點，也牽動川普對台的加徵關稅策略。
台積電此次董事會預計在台灣時間 11、12 日舉行，傳出是為讓董事會成員更深入了解公司在美國的營運情況，如亞利桑那州的晶圓廠的進展。
台積電先前已宣布在亞利桑那州投資三座晶圓廠，第一座晶圓廠已於 2024 年第四季開始量產，採用 4 奈米製程技術，第二座晶圓廠和第三座晶圓廠也按計畫進行中，預計將採用更先進的技術，如 3 奈米、2 奈米和 A16。
另外，美國總統川普在選前即多次談論台灣搶走美國的晶片生意，態度相對不友善，上周更無預警表示，將宣布對等關稅措施，市場預期包括台灣、印度等國家都是川普加徵關稅的目標，外界也關注，台積電是否擴大在美國投資以獲取加徵關稅豁免。
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