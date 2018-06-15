統計局：5月一線城市房價同比持續下降 二線城市有所上漲

從國家統計局獲悉，國家統計局今日發布了2018年5月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉指出，5月份大多數城市商品住宅銷售價格同比持續下降或漲幅繼續回落。

劉建偉指出，一線城市商品住宅銷售價格同比持續下降，二線城市有所上漲，三線城市漲幅繼續回落。

5月份，各地繼續堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，不斷加大房地産市場調控力度，全國40多個城市出台了調控政策，防止房價明顯過快上漲。據初步測算，70個大中城市中，4個一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分别下降0.6%和0.2%，分别連續4個月和3個月下降，降幅比上月分别收窄0.4和0.5個百分點。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲5.4%和4.4%，漲幅比上月分别擴大0.3和0.2個百分點。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲6.0%和4.3%，漲幅比上月分别回落0.3和0.2個百分點，分别連續4個月和10個月回落。

從環比看，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲0.3%和0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲0.9%和0.8%。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分别上漲0.7%和0.6%。

劉建偉指出，15個熱點城市商品住宅銷售價格漲跌互現。5月份，15個熱點城市新建商品住宅銷售價格環比下降的城市有5個，比上月減少2個，最大降幅為1.1%;持平的1個;上漲的9個，增加1個，最高漲幅為2.1%。同比下降的城市有8個，比上月減少2個，最大降幅為2.8%;上漲的7個，增加2個，最高漲幅為3.4%。

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