李氏大藥廠(00950-HK)：將於中國進行TG02 I期臨床200mg劑量試驗

李氏大藥廠(00950-HK)公告稱，集團從Tragara Pharmaceuticals Inc(「Tragara」)引進TG02，該藥物已於美國進行多項I期臨床試驗。即將於中國進行的I期臨床試驗將使用200mg作起始劑量，治療方案為3+3設計，用以確定中國膠質母細胞瘤(「GBM」)患者的最大耐受劑量(「MTD」)。預計在2019年底前獲得有關臨床數據結果，如此結果可合理預測或判斷其臨床獲益且較現有治療手段具有明顯優勢，可繼而在中國進行II期和III 期臨床試驗。

TG02是一種以CDK9為主要抑製靶點的多激酶抑製劑。TG02針對惡性血液腫瘤和神經膠質瘤進行過臨床前及臨床研究。初步結果顯示出抗膠質瘤效果及良好的血腦障壁穿透力。

集團的目標是於2018年下半年開展中國的I期臨床試驗。事實上，不同腫瘤藥物的聯合將成為集團的重點，繼TG02 I期臨床試驗後，將會展開TG02與其他在研抗腫瘤藥物(如抗PD-L1單克隆抗體ZKAB001)合併使用的臨床研究。

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