【運達投顧】亞股偏弱提防台股有修正壓力

◆盤勢分析

今天亞洲股市都出現下跌跟昨天聯準會的會後聲明有關，台股五天都在高檔震盪且震盪期間的成交量增加指數卻上不去，是否有人在此調節持股的疑慮？後勢的變化分析如下：

1. 昨天美國聯準會今年第二度升息，對今年升息次數的預估也調高至四次，原因是美國失業率下降，且通膨率超過目標的速度也比原先預期更快，我們依照下半年聯準會的開會時間來看 8/2.9/27.11/9.12/20 這四個時間點，以此來研判 8.9 月會升息一次，11.12 會升息一次，這中間的空檔時間並不多因此美元要走弱的空間不大，亞洲匯率在此偏向貶值的趨勢將會延續，也造成亞洲市場仍有資金外流的機會，由於外資仍有匯損壓力可見台股下半年的震盪有機會比下半年還要大，針對下半年還有兩次升息的觀察指標要以美國 10 年期公債殖利率為準，目前美債在 2.973 若飆上 3 以上將加重亞洲匯率貶值的壓力，所以下半年的操作要注意不要過度追高以免買在高點。

2. 就國際股市來看，週一提示本週觀盤重點在國際股市的表現將會影響到台股的強弱，昨天聯準會會議後美股下跌幅度雖然不大不過市場還在消化今年四次升息的訊息，所以美股尚未完全反應這個事件，而亞股今天反應賣壓加重，南韓股市大跌並破年線，所有均線跌破了已經有空方的趨勢壓力了，若南韓股市持續弱勢將會造成所有均線翻空對台股一定會有很大的影響，中國股市今天盤中還再創波段低點，由於 6/15 美國將公佈對貿易的課稅名單，中國股市若持續創低點會拖累亞洲市場，以這背景來看台股這波反彈位階過高不受影響也不可能，因此要提防指數有拉回的壓力。

3. 就台股結構來看高檔位階股近日的震盪加劇似乎有頭部成型的現象，被動元件與矽晶圓的股票昨天說明這一波是先軋空後再殺多，由於昨天融資仍持續增加融資履創波段新高的情況下若高檔股出現破線就會造成融資明顯套牢，目前資增股價高檔破線者如：上銀貿聯穩懋直得旺宏禾伸堂華邦電京鼎中磊中美晶南亞科創意… 等都已經出現多頭的陷阱；再加上權值股台積電年線上不去區間偏弱，金融股有政策利多可是本週卻下跌來到月線，權值股不強也是因為未來匯率的變化外資仍有匯損壓力造成外資賣壓偏向權值股，這也影響到台灣 50 今天下跌測月線，若台灣 50 持續走弱台股回測會有下修的空間，所以高融資的股票一定要避開。

4. 就資金避風港來看低位階的 5G 跟生技股仍是主角，5G 是今年發展的趨勢預計低檔的 5G 股會有資金聚集的機會如統新合勤控建漢… 等；生技股是盤面最不受升不升息影響的資金避風港，生技股是否可以在此震盪盤局會有明顯資金回流浩鼎是關鍵，浩鼎下週月線成本壓低將會翻揚所以浩鼎有攻擊機會將會帶動其它生技股快速輪漲，生技股在目前台股震盪加劇的情況下可注意低檔出量的攻擊訊號。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

