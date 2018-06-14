【運達投顧】跌到恐慌就有買點

◆盤勢分析



亮點族群：被動元件、營建族群、網通類股

亮點個股：

2509 全坤建 4979 華星光 2456 奇力新 3030 德律 6153 嘉聯益 5347 世界

大盤今天立馬重挫了 160 點，如老師昨日的預期「結構弱勢」

指數回測月均線的支撐，目前還不到完全轉空的時候，急殺下跌主力出不了貨，怎麼可能會在這裡翻空，反而製造出來的恐慌氣氛，一般投資人怎麼會受的了呢，黑暗中才能看見最璀璨的流星，指數下跌才能看見未來的明日之星，能夠逆勢抗跌的也預告了資金正在作布局。

近期在觀察營建類股的表現，台灣的營建股獲利能力不差，但是，受制於入帳的關係，獲利表現起伏非常大，而台灣的營建公司除了台灣市場外，近期也轉向了美國市場作開發，包括了 2509 全坤建在西雅圖有兩塊地準備開發成酒店式住宅，未來只租不售賺取穩定的租金收入，預估每年會貢獻三元以上的 EPS，而西門町的都更案也將於第二季開始入帳，目前已銷售將近八成的建案預估將會貢獻一個股本的獲利，今年有望轉虧為盈，從賠錢變成大賺，短線上股價漲多拉回修正整理，以均線的角度來看趨勢仍未改變，股價修正乖離後更有利於長線多方走勢。

台灣的營建業開始向外發展，不只是全坤建，6177 達麗也是進軍西雅圖挑戰美國市場，第一筆建案達麗第五大道以被預約一空，表示台灣的營建實力非常驚人，營建股走向國際會是未來重要的觀察重點方向！

※運達投顧 洪任浚 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

