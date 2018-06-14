【顧德投顧】5月31日的大量卡在下面變支撐，如預期開始回測缺口

◆盤勢分析

【矽晶圓】【電動車電池】抗跌，【PCB】相關個股有機會衝出！

美股週三下跌，NASDAQ 表現相對抗跌！台股因日 KD 死亡交叉，開低走低，並慣破月線 (20MA)，準備回測 (10954-11002 跳空缺口)，但這盤明顯未死，很多的個股逆勢突圍！相關題材即時分享可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：昨日台股拉尾盤，可惜早盤攻勢因美股下跌而無法延續，出現【功虧一簣】，日 KD 死亡交叉，開低走低下跌 159.23 點；而週 KD 仍黃金交叉 (明日確認)，但開口有些收斂，明日多頭還是要加油，在指數未正式確認止跌以前，操作不用太積極，好的個股先以卡為資金進場即可！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，故指數震盪，類股就留意【矽晶圓】【被動元件】【光學】【電競遊戲】【電動車電池】【生技】【PCB】出現輪漲

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，上樓很慢下樓用滾的！11000 點的波動肯定是大的，投資人務必控制好風險，目前操作不用太積極，但也不用太悲觀，潮起潮落很正常！

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+13)，5483 中美晶(盤中低 124 收 127.5)，6182 合晶(+1.1)、3532 台勝科(-1)，3707 漢磊(+0.6)、3016 嘉晶(+0.3)，此族群留意中美晶(土洋對作) 走勢

【被動元件】：以 2327 國巨 (-50)、2492 華新科(-11) 為指標，6173 信昌電(+5.5)、3026 禾伸堂、2375 智寶、6127 九豪、5317 凱美、2478 大毅、2456 奇力新、5328 華容、6175 立敦、6284 佳邦、6449 鈺邦、3090 日電貿、2472 立隆電、3624 光頡、8043 蜜望實，此族群留意 3 日不過高的賣點

【PCB】：：2313 華通 (+3.5 漲停板)、2367 耀華 (+0.55)、6153 嘉聯益 (+1)、5349 先豐 (+0.6)、6191 精成科、5469 瀚宇博、3037 欣興 (+0.55)、3645 達邁 (+2.3)、4939 亞電 (+0.05)、8039 台虹，此族群今逆勢轉強，留意明日延續性

【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越

【電動車電池】：4721 美琪瑪、4739 康普，留意 TESLA 股價

【生技】：4104 佳醫、4190 佐登、4144 康聯、4123 晟德、4137 麗豐、4114 健喬、6523 達爾膚、1786 科妍、1760 寶齡富、1783 和康生 (+1.4)、1795 美時、4728 雙美、3205 百研，6 月中下旬到 7 月有很多生技的題材，震盪時可留意

