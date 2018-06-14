匯付天下公開發行超購8.69倍 明天港交所上市

匯付天下 (1806-HK) 發佈公告，公司擬全球發行約 2.25 億股，其中香港發行占比 10%，國際發行占比 90%；發行價每股港幣 7.50 元，招股價範圍港幣 6.5-8.5 元，每手 400 股，預期 2018 年 6 月 15 日上市。

匯付天下公開發售超購 8.69 倍。公開發售的發售股份最終數目為 2252.64 萬股，相當於任何超額配售權獲行使前發售股份總數的 10%。此外，分配給國際發售承配人的發售股份最終數目為 2.02 億股，相當於發售股份總數的 90%。

香港公開發售認購合共接獲 1.83 萬份有效申請，認購合共 2.18 億股，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數的 9.69 倍。國際發售已獲適度超額認購。

基礎投資者上海聯銀創業投資已認購 1303.64 萬股，占發售股份 5.79%，及發售完成後已發行股份 1.01%%(假設超額配售權獲悉數行使)。

發行所得款項淨額港幣 15.92 億元，30% 用於進一步增強公司的技術系統及研發能力；20% 對支付技術公司、支付服務提供者及 / 或 SaaS 提供商進行選擇性收購或戰略投資；10% 投資公司於中國一二線城市的直銷管道，並增強公司於中國三四線城市的 ISO 網路以及增強與 SaaS 提供商的合作；10% 進一步招募及培養人才以及繼續為公司的現有雇員提供具有競爭力的薪酬。20% 償還銀行借款（作為公司重組的一部分）的部分本金及利息；10% 用於運營資本及一般企業用途。