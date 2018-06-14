内地百城住宅庫存10個月可清 三、四線庫存創9年新低

隨著“紅五月”市場交易量的提升，全國百城住宅庫存再次降低。截至5月底，全國百城住宅庫存已經連續34個月減少。

據易居研究院監測的100個城市新建商品住宅庫存數據顯示，截至2018年5月底，總量為42708萬平方米，環比減少1.6%，同比減少8.2%。該規模相當於2012年3月份的水平，即庫存規模回落到了六年前的水平。

值得一提的是，在100個城市中，有73個城市的庫存出現了同比下滑態勢，其中大連、杭州和金華的同比跌幅較大，跌幅分别為53%、49%和41%。總體上說，庫存同比下跌的城市數量更多，這也帶動了百城庫存規模出現下跌。

具體來看，一線城市、二線城市、三、四線城市新建商品住宅存銷比分别為12.6個月、9.5個月和9.8個月，三類城市消化周期均有收窄的態勢。更重要的是，三、四線城市的存銷比下跌較為明顯。當前數值是2010年以來的月度最低值，即最近9年中三、四線城市的去化周期達到了最低值。有24個城市的存銷比小於6個月，其中多為三、四線城市。

來源：證券日報網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)