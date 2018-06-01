匯付天下今起招股 最多集資19.14億元 6月15日掛牌

獨立第三方支付服務提供商匯付天下 (1806-HK)6 月 1 日起至 6 月 6 日招股，全球發售約 2.25 億股，每股定價介乎港幣 6.5 至 8.5 元，最多集資港幣 19.14 億元。每手 400 股，入場費為港幣 3434.26 元。

中國銀聯的全資附屬公司「上海聯銀創業投資」為匯付天下的基礎投資者，將認購相當於人民幣 8000 萬元的股份，禁售期為上市後 6 個月。

《星島日報》引述匯付天下董事會主席兼首席執行官周曄表示，公司與中國銀聯是戰略合作夥伴，為小微商戶提供當日結算服務，與目前市場上普遍的隔日或更長收款時間相比更有效率。他續稱，目前中國有超過 8700 萬小微商戶，相信有收款需求的商家遠多於現時公司服務的 600 萬家。

周曄表示，過去一年該公司來自跨境支付服務的收入大增超過 10 倍，由 2016 年的人民幣 90 萬元增至去年的人民幣 1400 萬元，處理的跨境交易支付量也由人民幣 3 億元大幅增至人民幣 49 億元。他預計今年增速不減。

執行董事兼總裁穆海潔則指，公司未來期望與外國支付公司有業務或資本上的合作。

因調整業務模式，匯付天下毛利率從 2016 的 42.4% 跌至去年的 32.8%，首席財務官金源預料，未來毛利率將保持穩定態勢。股份將於 6 月 15 日在聯交所掛牌上市。中信里昂證券及 J.P. Morgan 為聯席保薦人。