【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 電子權值股強勢 台股醞釀反攻

台指期今日早盤攻至高點 11,169 點，但因被動元件龍頭國巨、華新科等熄火，隨後即震盪壓回，不過大立光、台積電等權值股午盤走強情況下，使台股自低點反彈上漲，帶領台股收紅，終場上漲 5 點 (0.04%) 作收，成交量增至 1,767 億。

技術面觀察，指數在近三日皆以小漲作收，呈現橫向整理格局。市場焦點由川金會順利落幕，轉為聯準會利率決策會議，投資人注意升息動向，連日呈現小陰線，顯示市場目前以觀望為主。如量能再度回升至 1800 億，且近期國際政治事件風險趨緩，將使台股有機會往上突破近期高點。

籌碼面部分，外資今日期貨小幅賣超百口，現貨買超約 3 千萬，顯得較為保守觀望。大額交易人則維持多單持倉水位。選擇權部分 PC ratio 增至 1.38，選擇權未平倉量買權壓力略增，整體籌碼呈現多方觀望格局。

綜合上述，市場觀望聯準會升息動向，股市以震盪作收。如量能始終維持在一定水準之上，人氣不散有利於後續推升指數上攻。指數在回測了下方防線確認了多方防守意圖後，近期有機會再度嘗試挑戰上方壓力區。若能順利再度增量，則不排除有挑戰成功的可能。

◆ 選擇權分析

選擇權部分 PC ratio 增至 1.38，選擇權未平倉量買權壓力略增，整體籌碼呈現多方觀望格局。