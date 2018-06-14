【統一證券】盤前分析－強勢族群漲多拉回暫時休憩、漲價股業績股持續看旺

◆盤勢分析

美國 FOMC 會議升息一碼、符合市場預期，歐美經濟穩健復甦、川金會圓滿落幕大幅降低東亞政治風險、台股利多題材眾多、且技術面偏多，皆有利台股再創新高。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。美國 FOMC 利率決策會議於今日凌晨宣布升息一碼，調高聯邦基金利率至 1.75%~2%，符合市場預期；雖然會後聲明略顯鷹派，但指出美國勞工市場持續轉強，經濟活動一直以穩固的速度上升，正朝向預定目標前進，顯示美國經濟仍持續穩健成長；此外，歐洲央行 ECB 亦於今日舉行利率會議，由於歐元區通膨數據較預期強勁、景氣持續復甦、義大利政治情勢趨於穩定，市場預期本次會議將討論量化寬鬆 QE 退場計畫。由歐美央行逐漸緊縮貨幣政策可知，歐美經濟成長已無庸置疑。

第二、近期台股利多題材不斷，近兩周上市櫃公司密集召開股東會，今日指標公司為儒鴻、精華、台塑化等，6/15 則有聯發科、友達、台化、兆豐金、中信金等重量級權值股，預期將釋出對今年下半年營運展望樂觀的利多訊息；此外，除權息行情啟動、被動元件與半導體矽晶圓漲價題材持續延燒、蘋概股供應鏈陸續拉貨等題材，皆有助於推升台股走強。

第三、技術面觀察。昨日台股呈現震盪整理走勢，儘管本周指數位於周線下方徘徊、屢攻不破，但仍守穩中長期均線之上，且成交量能穩健升溫，由 5/2 之月均量 1313 億元提高至昨日 1526 億元，指數向上突破今年 1/23 最高 11270 點將指日可待。

第四、昨日盤面觀察。股王大立光在 6/12 股東會釋出接單能見度佳、產能已滿載至 7 月，激勵股價跳空開高並向上突破年線，終場大漲 6.5%，帶動光學股佳凌強勢漲停、玉晶光漲逾 8%；聯電亦在 6/12 股東會中證實近期已調漲 8 吋晶圓代工價格，採取一次性漲價並啟動三年來最大規模擴產，激勵股價強攻漲停；至於近期強勢股如被動元件與矽晶圓族群，則在獲利了結賣壓出籠下，呈現漲多拉回走勢，但由於產業供需狀況並無改變，可視為暫時休息之良性修正，未來持續看好。