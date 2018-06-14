【大昌投顧】盤前分析－台股昨日延續震盪走勢，盤中修正幅度擴大

◆盤勢分析

1. 台股昨日延續震盪走勢，盤中修正幅度擴大，不過仍有買盤拉升，尾盤力守紅盤，最終以上漲 28.42 點作收。短線上月、季線趨勢向上，以及多方缺口不回補，仍還可望偏多思考，但是價漲量縮情況出現，有背離疑慮，雖還有機會向上攻堅，但量價不可失衡，籌碼面外資賣超，影響台股動能表現，持續觀察。

2. 櫃買指數相對加權指數弱勢，觀察量價關係，在未明顯失控的情況下，仍有機會持續上攻，因此中小型個股波動雖大，但依舊較為熱絡。

3. 金融指數力守紅盤，漲幅不大，目前月線支撐不破，仍是多方整理格局。電子指數漲幅較強勁，留意美國科技股能否續強，電子股仍是盤面上的主流，而昨日強勢族群有光學元件、遊戲、面板零組件、晶圓代工等。傳產類股則由風力發電、水泥等表現較佳。

4. 國際能源總署（IEA）於 6/13 發表最新月報，首度公布對於明年石油需求的預測。IEA 指出，在石化產品需求不斷成長的帶動下，明年全球每日石油需求量預估將增加 140 萬桶，增幅與今年持平。

5. 聯準會 (Fed) 宣布決議，確定升息一碼，並表示對經濟成長更為樂觀，預期通貨膨脹將上升，此舉使市場預期，將不排除今年下半年仍有兩次升息的可能，Fed 似乎轉向鷹派。