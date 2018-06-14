◆盤勢分析

1. 周三 FOMC 雖如預期宣布升息一碼，但會後聲明偏向鷹派，多位官員表示年內將升息四次，市場預期升息腳步加快，收盤美股四大指數同步下跌，跌幅介於 - 0.47%~-0.11%。銀行類股上漲居多，但高通下跌 0.95%、美光下跌 0.83%、APPLE 下跌 0.82%、台積電 ADR 下跌 0.38%、特斯拉上漲 0.59%，科技股普遍表現不佳。

2. 周三台股早盤跳空高開，但因部分先前強勢股如被動元件、矽晶圓、MOSEFT、CD-R 等強勢的人氣股漲多回檔，加權指數整日維持平盤附近震盪。收盤指數上漲 28.42 點，漲幅 + 0.26%，收在 11,173.21 點，成交量能微縮至 1767.41 億元。惟 OTC 指數收盤下跌 0.7%，收在全日最低點，表現相對弱勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股月、季線持續走高，中期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周三指數量縮震盪，收小紅 K 棒。

(3) 技術指標：日 KD 指標出現高檔死叉，MACD 柱狀體下滑，短線呈現漲多後的震盪整理格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 5.91 億元；外資 + 0.33 億元、投信 - 12.22 億元、自營 + 5.98 億元。

4. 電子類股

(1) 晶圓代工：晶圓代工產能吃緊，2303 聯電宣布 8 吋晶圓代工價格將一次漲足，再且加大動作擴產，激勵股價跳空高開強勢漲停；5347 世界先進漲幅超過 4%；另 2330 台積電股價尾盤緩步走高。

(2) 光學：股王 3008 大立光股東會報喜訊，7 月訂單滿手，加大新廠投資力度，周三股價震盪走高；同業 3406 玉晶光股價再創波段新高；3504 揚明光 5 月營收 5.49 億元，年增 44.2%，股價創高後震盪。

(3) 遊戲：E3 電玩展與暑假旺季即將來臨，加上董監改選題材 5478 智冠與 6180 遊戲橘子股價上漲超過 3%，另 3083 網龍股價午盤走高。

5. 非電子類股

(1) 特斯拉概念股：周二特斯拉上漲 3.21%，創近期波段新高，帶動國內相關供應鏈汽車零組件的 1536 和大、3665 貿聯 - KY 等股價表現相對強勢。

(2) 風電：股價整理近一個半月，加上台電備轉容量頻頻拉緊報，市場資金再度進駐風電相關個股 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2208 台船、9958 世紀鋼、1514 亞力、2013 中鋼構周三概念股股價皆逼近漲停。

6. 重點訊息：

晶圓代工二哥 2303 聯電 13 日強奔漲停，帶動半導體族群士氣。國內、外各大券商全面瞄準最大權值股 2330 台積電，德意志並剖析台積電關鍵 7 奈米製程 5 大商機爆發，8 大客戶訂單湧現，激勵 7 奈米製程營收明年大增 277％。其中，5 大商機帶動台積電 7 奈米市占擴張，包括：智慧型手機晶片（蘋果、高通、海思半導體），網路晶片（博通、聯發科），電競 GPU（Nvidia、AMD），可程式化邏輯元件 FPGA（賽靈思），加密貨幣 ASIC 等。評估台積電在進入旺季，營收將緩上揚，中長期產業地位穩住，後續股價仍有上漲空間，惟 6/25 即將除息仍須留意。