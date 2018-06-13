宏星技術之後 宏碁旗下安碁資訊今正式公發 小金雞排隊上市櫃

宏碁 (2353) 旗下的安碁資訊宣布，向櫃買中心 (OTC) 申報首次辦理股票公開發行，已於週三 (13 日) 生效，股票代號 6690，安碁資訊將成國內首家以資安監控委外服務商 (MSSP, Managed Security Service Provider) 興櫃的資安服務公司。資料顯示，安碁資訊最大股東為宏碁，持股達 96.75%。該公司辦理股票公開發行，發行股份種類為記名式普通股共 12,629,600 股，發行股份金額為新台幣 126,296,000 元整。



安碁資訊董事長施宣輝表示，該公司成國內首家以 MSSP 興櫃的資安服務公司，其深耕資安領域多年，是一家擁有完整的 SOC(Security Operation Center) 平台的技術服務公司，未來仍將努力將多年在國內累積的資安服務經驗和能量持續成長，朝向國際市場邁進。



安碁資訊目前擁有近百人的資安團隊，分別佈署在資安維運管理、技術、防禦、監控、顧問等各部門，彼此分工協作，協助客戶守護安全的 IT 環境。安碁資訊總經理吳乙南表示，新科技發展，資料樣態從 IT(資訊科技)、OT(運營科技) 到 IoT(物聯網) 的資料量擴增和整合，是許多企業在數位經濟所面臨的新挑戰。安碁資訊公發生效，對公司營運發展是重要的里程碑，未來將持續按部就班朝上櫃方向前進，並導入 AI 人工智慧和機器學習技術。



而這也是宏碁旗下在 VR 公司宏星技術 (6681) 登錄興櫃後，又一家小金雞正式向上市櫃邁進。

