中國電動車市龐大 淳紳加快布建產線明年Q1設專門店開賣

國內電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (13) 日指出，中國電動車市競爭激烈，正與時間賽跑，研發電動車最新進度是，國家發改委正進行最後審批，預計最快年底前可通過，屆時可達明年下半年開始量產的目標；而明年第 1 季將開始於中國設置實體專門店，藉此訴求科技感品牌電動車，另外也開始評估進入比利時拓展在歐洲的據點。

在主力市場中國，贛州廠第一期布建已完成，正建置塗裝設備，年產能約 6000 台，後續將再擴充產能，而在量產前半年 (約明年第 1 季)，就會從中國南方開始設置實體專門店，用來推銷自家品牌。

隨著中國各大車廠多已投入電動車研發，甚至有不少業者非傳統車廠，競爭將越來越激烈，淳紳強調，「各家業者比的是高性能車款誰能更快開始量產」，即便是特斯拉到上海設廠，真正量產也還需要時間，顯然各大電動車商不只要強化自家技術，也正在與時間賽跑。

贛州發改委 3 月初已通過昶洧電動車廠的生產申請文件，並呈交國家發改委做最後審批，淳紳已送樣遞交審查，目標年底前有望通過，此文件申請內容為贛州昶洧電動車廠的總面積 283890 平方公尺 (約 24 公頃) 將架設 687 套生產設備，目標年產量為 10 萬台電動車，總投資額逾 350 億元。

另一方面，淳紳日前宣布獲得歐洲比利時 SOGEPA 投資公司青睞，SOGEPA 預計將對昶洧投資約 1.5 億美元 (約新台幣 45 億元)，淳紳也表示對進入歐洲市場的濃厚興趣，近日正密切洽談雙方的合作細節，不排除與比利時合作對象共同在當地合資設廠。

淳紳說明，比利時廠區是既有的廠房，一旦合作談成，要布局歐洲的速度不會太慢，開始出貨僅會晚中國市場一年。

另外，淳紳也指出，中國拜騰汽車於 2 月的美國 CES 中推出全新電動休旅概念車 BYTON Concept，宣傳內容所提及的性能與設計，已涉及侵犯昶洧集團所取得認證的專利技術，將於美國加州地區對拜騰公司提起必要的法律訴訟。