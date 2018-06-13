6月美銀美林「聰明錢」調查：盈利前景全球最佳 基金重新擁抱美股

美銀美林公布了 6 月對全球 235 個資產管理總規模為 6840 億美元的基金經理問卷調查，發現「聰明錢」們在一年多以來首次超配美國股市，對大宗商品的倉位配置也創八年最高。

有 64% 的受訪基金經理認為，美國企業有最佳的盈利前景，比例創 17 年新高，而全球其他地區的企業盈利前景整體為負數。對美股的配置比例上漲 16% 至凈超配 1%，為 15 個月以來首次超配，基金經理們預期未來 12 個月標普 500 大盤平均漲幅為 9%。

與此同時，全球「聰明錢」減少了對歐元區股市和新興市場股市的持倉。對歐洲股市整體上仍屬「超配」，但持倉比例減少至 18 個月最低。美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 認為，板塊持倉正從周期輪轉到防禦。

歐洲的基金經理們最擔心以汽車關稅為代表的美國貿易戰，對汽車股的配置迎來問卷設立以來最大月度降幅。歐洲基金對區域經濟增長的樂觀情緒降至 2016 年英國公投脫歐以來最低，有凈 9% 的歐洲基金經理預期歐洲經濟會在未來 12 個月惡化。

6 月最擁擠交易還是全球的科技寵兒 FAANG+BAT，即 Facebook、亞馬遜、蘋果、奈飛、谷歌母公司 Alphabet，以及中國科技三雄百度、阿里巴巴和騰訊，不僅連續五個月蟬聯最擁擠交易的冠軍寶座，「擁擠程度」創 2017 年初做多美元以來最高。做空美債（16%）和做多美元（9%）位列第二和三位擁擠交易。

6 月最大的尾部風險還是貿易戰（31%），聯準會或歐洲央行的鷹派政策錯誤是第二大風險（26%），歐元區或新興市場的債務危機是第三大（23%）。綜合上半年的問卷結果，貿易關繫緊張普遍成為投資者最擔心的事件。

素以「毒舌」著稱的金融部落格 Zerohedge 表示，華爾街「精神分裂」的老毛病又犯了。

一方面，創紀錄新高的基金經理（42% 和凈 32%）認為全球企業槓桿率過高，甚至超越了 2008 年金融危機頂峰時統計的 32%。但他們同時又把錢投給了「最會講故事」但資產負債表相對不強的科技板塊：科技股是 2 月市場深跌盤整以來，首次超越了銀行股的凈超配市佔率。

在風險偏好上，6 月全球大型基金持有的現金餘額降低了 10 個基點至 4.8%，5 月前值為 4.9%，表明風險偏好略有好轉，但兩者都高於十年均值 4.5%。凈 78% 的受訪經理預計核心通膨在未來一年會上漲，但只有凈 1% 的人認為全球經濟會在同期持續強化，市佔率保持 2016 年 2 月以來最低。

目前身處本輪周期的尾部，全球主流基金對大宗商品的配置創下 8 年新高，主要由於油價上漲。對能源股的配置為凈超配 17%，創六年最高，對整體大宗商品的凈超配程度為 7%，是 2012 年 4 月以來最大，當時 WTI 油價超過了 100 美元 / 桶。