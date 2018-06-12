香港小輪逾10億奪通州街項目

市區重建局表示，香港小輪(00050-HK)以10.292億元奪得深水埗通州街/桂林街需求主導項目，若單計住宅部分，每方呎樓面10519元，低於市場預期。

項目早前合共接獲20份標書，入標財團包括信置(00083-HK)、會德豐地產、華懋集團、德祥地產(00199-HK)、宏安地產(01243-HK)、其士國際(00025-HK)、建灝地產、萬科置業(香港)、麗新發展(00488-HK)、英皇國際(00163-HK)、南豐、遠東發展(00035-HK)、香港小輪、富豪酒店(00078-HK)、五礦地產(00230-HK)及羅氏地產等。

項目位於通州街270至286號，屬通州街與桂林街交界，佔地約1.6萬方呎，總樓面面積約14.43萬方呎，住宅樓面佔約9.78萬方呎，料可提供約209個住宅單位，其餘約4.65萬方呎為商業樓面。

測量師估計，單計住宅部分估值約11.7億至13.7億元，每方呎樓面估值約1.2萬至1.4萬元。

該項目為市建局首個會公布中標價及入標財團名稱等新安排的市區重建項目。其基座商業樓面將發展為深水埗設計及時裝基地，日後須交還市建局。中標財團日後售樓收益達18億元後須向市建局分紅，首5000萬元向市建局分紅比例為20%，其後按比例遞增至最多50%。

來源：港台

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