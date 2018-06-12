衛福部將鬆綁細胞療法 宣捷宣昶有：可望嘉惠廣大病患

衛福部預告將開放已有初步療效的自體間質幹細胞移植、自體周邊血幹細胞移植等 6 項細胞治療，宣捷總經理宣昶有表示，樂見國內細胞療法的重大進展，一旦特管辦法草案通過後，幹細胞治療可在國內合法實施，將嘉惠廣大病患族群。

根據衛福部預告的細胞治療項目，目前以「自體細胞」使用為優先。宣昶有表示，現今幹細胞生技技術與研發成果已逐漸到位，加上過去已有許多孕婦將孩子的自體間質幹細胞儲存起來，在這次草案中，間質幹細胞就開放了 6 大適應症，可見間質幹細胞確實具有廣泛的醫療應用價值，未來間質幹細胞治療的適應症將會越來越廣。

宣昶有表示，細胞療法重視細胞的活性和安全性，民眾若想儲存幹細胞，必須選擇符合人體細胞組織優良操作 (GTP) 相關規範之操作實驗室，且遵循食品藥物管理局 (FDA) 規範，由專業操作人員嚴格檢測與管控幹細胞的品質，以確保日後使用幹細胞時，仍具衛福部規定的醫療應用水準。

目前「自體間質幹細胞移植」項目可運用的適應症，主要包含腦中風、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損、脊髓損傷、皮膚缺陷、體表傷口修復、其他表面性微創技術之合併或輔助療法，未來醫療機構經衛福部核准登記後，即可讓符合適應症的病患施行細胞治療。