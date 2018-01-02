郭台銘、宣明智從科技拚到生技 宣捷幹細胞生技獲准公發

不讓郭董的康聯生醫 (6655-TW) 專美於前，由聯電 (2303-TW) 榮譽副董事長宣明智投資的宣捷幹細胞生技 (4724-TW)，也獲准公開發行，每股面額為新台幣 10 元，股本為 5.29 億元。宣捷幹細胞生技由宣明智擔任董事長，宣明智兒子宣昶有則擔任總經理。

宣捷幹細胞生技主要提供產婦優質的幹細胞儲存服務，致力於推廣胎盤、臍帶間質幹細胞與臍帶血儲存觀念，為家人保存最重要的健康資源，作為未來醫療的救命解方。宣捷幹細胞生技成立至今，服務範圍已涵蓋全臺超過 300 間婦產科醫療院所，建立華人最大的胎盤、臍帶間質幹細胞儲存庫，並持續擴大營運規模。

宣捷幹細胞日前宣布獲得美國 FDA 同意，將進行幹細胞在小兒支氣管肺發育不全的臨床試驗，預計明年初在成大開始收案，2 年內完成一期臨床。是宣明智跨足生技領域後所獲得的重大成果。

宣明智表示，宣捷幹細胞過去一直朝著 FDA 的標準來做，今年 11 月 21 號提出臨床申請，今天就得到臨床許可，在過去一個月的時間，宣捷跟 FDA 雙方文件往來七次，FDA 問了 10 個問題，最後獲得 FDA 認可，顯示宣捷臨床前的東西很紮實。宣明智表示，宣捷也向台灣 TFDA 申請臨床許可，希望能夠盡早取得許可。

康聯生醫則是在 2017 年 9 月 25 日公開發行，11 月 23 日登錄興櫃，康聯生醫由鴻海旗下 M 次集團總經理吳良襄擔任董事長，股本 3.36 億元。吳良襄表示，我們要做精準醫學 + 智慧健康，結合母公司鴻海的資源，切入基因、生物晶片及協助新藥研發等領域。

康聯生醫一登錄興櫃就躍居興櫃生技股股王，吳良襄表示，康聯生醫未來發展，是要回歸市場面，把現有市場的覆蓋面擴大，擴大收集數據的面向，不只收集資料，還要加入基因、影像、生活型態以及環境因素的整合，以擴大收集平台及檢測技術，同時還要結合科技。

康聯生醫已經配合母集團在美國切入基因，尤其在癌症方面，未來將有相當大的成長動能；另外也跟鴻海在英國的研發團隊，正在開發第 2 代生物晶片，這項技術在基因定序前處理有很大優勢，還不止於定序，也可以用在即時診斷，也是在製藥方面重要的檢測流程，也要結合母集團高速運算的資源，以及康聯生醫的數據優勢，來協助新藥研發。