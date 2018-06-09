蘋果新款iPhone零組件訂單減少20% 終止連四漲 概念股普跌

原文首發於 6 月 18 日 19:30，現更新收盤價。

在連續四個交易日創收盤新高後，蘋果今年的新款 iPhone 訂單突傳不利消息。

周五美股盤前，蘋果一度跌逾 2%，拖累歐洲供應商一併下挫。奧地利供應商 AMS AG 一度跌 6.7%，英國 Dialog 半導體、意法半導體（STMicroelectronics NV）、 英飛凌（Infineon Technologies AG）也均下跌。

美股開盤後，蘋果繼續承壓下行，盤中一度創 4 月 20 日以來最大單日百分比跌幅。美國晶片製造商 AMD、美光科技、英特爾、博通和高通的股價盤中普跌 1%-4%，費城半導體指數最深跌 1.6%，也令美股大盤承壓。

最終蘋果收跌 0.91%，報不足 192 美元，今年以來的累漲幅度收窄至 12.5%。但蘋果盤後成功反漲，代表華爾街並沒有完全被壞消息嚇退。

日經新聞（Nikkei Asian Review）周五亞盤期間援引多位業內人士稱，蘋果對今年下半年即將發布的三款 iPhone 新機訂單量預估十分保守，已經讓供應商為零部件需求減少約 20% 做準備。

據報導，去年蘋果對 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 的訂單量預估為 1 億部，但蘋果對今年新機型的總發貨量預估僅為 8000 萬部。

全球智慧型手機市場增長正陷入瓶頸。去年第四季，蘋果所有型號 iPhone 總出貨量年增率下滑 1%，至 7731 萬台。市場研究公司 IDC 數據顯示，2017 年全球智慧型手機出貨量減少 0.3% 至 14.6 億部，是有史以來第一次下滑。

蘋果將在今年發布三款新 iPhone，其中兩款使用 OLED 面板，另一款使用相對便宜的 LCD 面板。日經報導稱，蘋果已要求供應商為兩款更高端（也更貴）的 OLED 屏版提前做好準備，以避免出現延遲供貨的現象。去年 iPhone X 機型由於零部件短缺，在發布一個多月後才上市，有分析認為這影響了該款機型的銷量。

由於富士康依然是 2018 年 iPhone 新款機型的最大組裝商，這也意味著在面臨新機需求下降時，富士康所受到影響也最大。據元大投顧供應鏈調查顯示，富士康將組裝所有的 5.8 寸 OLED 機型、80%-90% 的 6.5 寸 OLED 機型，以及 30% 的 LCD 機型。

今年來，由於投資者對 iPhone 需求走弱的擔憂加劇，蘋果股價一度遭到重挫，此後蘋果增加了股票庫藏股和派息，且「股神」巴菲特第一季大幅增倉 7500 萬股蘋果，看好蘋果的盈利能力，蘋果股價隨即反彈。

蘋果第一季財報顯示，營收和盈利均好於預期，備受關注的 iPhone 手機銷量偏離預期幅度不大，服務收入繼續成為亮點。

但華爾街見聞主編精選分析指出，iPhone 手機銷售數據經不起推敲。一方面，第一季 iPhone 平均售價（ASP）為 728 美元，低於預期的 740 美元，也小於上第一季的 796 美元。

雖然 iPhone 手機增加了市場市佔率，但只能說明兩點：第一，整體 iPhone 銷量契合了全球智慧型手機銷售下滑的大背景；第二，消費者還是更偏愛價格低一些的蘋果手機。

『新聞來源／華爾街見聞』