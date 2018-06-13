匯豐(00005-HK)騰訊(00700-HK)ADR逆市揚 內銀內險股受壓

美股窄幅上落，港股ADR指數收報31,043點，跌60點，跌0.19%。
騰訊控股(00700-HK)收報418.25元，較港收市升0.85元；匯豐控股(00005-HK)收報77.31元，較港收市升0.56元；港交所(00388-HK)ADR收報261.23元，升0.63元。。
內銀內險股受壓，建設銀行(00939-HK)ADR收報8元，較港收市跌0.06元；工商銀行(01039-HK)收報6.5元，較港收市跌0.05元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.36元，跌0.54元。
美國能源資訊局(EIA)上調今年全球石油需求增長預期，以及美國上星期原油庫存意外增加88.3萬桶，油價做好。中海油(00883-HK)ADR收報13.53元，跌0.13元；中石油(00857-HK)ADR收報6.44元，跌0.09元；中石化(00386-HK)ADR收報7.48元，升0.05元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報71.94元，升0.19元；聯通(00762-HK)ADR收報10.33元，升0.03元；中電信(00728-HK)ADR收報3.68元，升0.01元。
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