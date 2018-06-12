銀保監會：修訂完善《精算報告》製度 進一步強化負債監管

近期銀保監會發布了《關於印發人身保險公司編報規則的通知》。新版《精算報告》的主要内容包括總體說明，以及責任準備金及保單相關負債報告、業務統計報告、負債與資産匹配管理報告、現金流壓力測試報告等8項子報告，從責任準備金、業務發展、資産負債管理、現金流壓力測試、内含價值等方面全面分析保險公司負債端情況與主要風險因素。一是完善責任準備金報告製度，強化負債監管力度。進一步優化責任準備金評估的報告框架，依據有關精算規定以及人身保險費率改革有關文件突出重點内容，增強實用性和可操作性，繼續夯實責任準備金風險防範的基礎。二是建立負債與資産匹配報告製度，推動負債與資産有效聯動。通過久期匹配、成本收益匹配和流動性匹配，引導保險公司切實採取措施降低負債成本。三是強化現金流壓力測試製度，嚴守流動性風險底線。重點強化負債端現金流壓力測試製度，促進保險公司合理規劃資産流動性，防範資産負債錯配風險和利差損風險。

銀保監會有關部門負責人表示，保險公司應進一步強化主體責任意識，按照新版《精算報告》編報規則報告經營情況。對於不按照規定如實填報《精算報告》、提取責任準備金，以及負債與資産嚴重錯配、出現重大流動性風險等問題，將依照法律法規對有關公司及責任人進行處罰。

來源：證券時報APP

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