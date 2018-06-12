發改委與建行共同發起設立3000億元戰略性新興産業發展基金

為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》和《“十三五”國家戰略性新興産業發展規劃》，加快建設實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的産業體系，培育發展新動能，強化金融支撐戰略性新興産業發展的能力，國家發展改革委副主任林念修與中國建設銀行行長王祖繼近日簽署了《關於共同發起設立戰略性新興産業發展基金的戰略合作備忘錄》。

國家發展改革委與中國建設銀行將建立戰略合作機製，以支持戰略性新興産業發展壯大為目標，共同發起設立國家級戰略性新興産業發展基金，併通過設立子基金等方式進一步吸引社會資金，基金目標規模約3000億元。基金具體將投向新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保和數字創意等戰略性新興産業領域，支持戰略性新興産業重大工程建設，突出先導性和支柱性，優先培育和大力發展一批戰略性新興産業集群，構建産業體系新支柱。

來源：發改委網站

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