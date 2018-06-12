央行取消企業銀行賬戶開戶許可證核發

近日，從人民銀行南京分行了解到，自6月11日起，境内依法設立的企業法人、非法人企業、個體工商戶(銀行除外，以下統稱企業)在江蘇省泰州市的商業銀行開立基本存款賬戶由核準製調整為備案製，泰州市的人民銀行分支機構不再對企業開立基本存款賬戶核發開戶許可證。銀行按規定審核企業身份、開戶意願真實性以及基本存款賬戶唯一性後，為符合條件的企業開立基本存款賬戶。該賬戶後續辦理變更、撤銷業務也由核準製調整為備案製，無需經人民銀行分支機構核準。

作為試點的配套措施，人民銀行還規定了一系列事前、事中、事後的管理措施：一是銀行為企業開立基本存款賬戶實行面簽製度，企業申請開立基本存款賬戶時，由兩名銀行工作人員共同親見企業法定代表人或單位負責人在開戶申請書和銀行結算賬戶管理協議上簽名確認，併留存面簽的視頻、音頻等資料。二是強化銀行、企業協議約束，強化銀行、企業平等市場主體地位，通過協議約束銀行、企業行為，完善銀行賬戶管理協議内容，約定銀企雙方在賬戶開立、使用、變更、撤銷各環節的權利、義務和責任，規範賬戶開立和使用。三是強化人民銀行分支機構的事後監管，依託人民幣銀行結算賬戶管理系統對企業基本存款賬戶的唯一性及開戶資料的合規性、完整性進行核查，對銀行賬戶管理情況開展現場和非現場檢查，對發現的違規行為進行處理。

來源：南京日報

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