滬深股指探底回升先後翻紅 上證綜指漲0.03%

在短暫殺跌後，滬深兩市股指先後拉升反彈，併翻紅，截至發稿，深證成指漲0.18%報10193.8，成交932億，滬指漲0.03%報3053.77點，成交額為675億，創業板指漲0.32%報1694.12點，成交額為316億元。

從盤面上看，民航、環保兩大板塊維持強勢，釀酒板塊全面拉升上漲，食品飲料、公用事業、石油和保險等板塊小幅上揚。次新股盤中一度重挫跌逾3%，隨著大盤反彈，目前跌幅有所收窄，精準醫療、黃金和國産軟件等跌逾1%。

華鑫證券認為，本周對於投資者而言，消息面上的影響很可能成為本周場内指數走勢的核心變量，因為本周投資者不但要面對三大主要央行——美聯儲、歐洲央行以及日本央行的利率決議。還有中美貿易500億清單的問題，貿易戰仍存在變數。

另外，更不能忽略的是即將舉行的“特金會”和英國脫歐法案投票方面的消息。抛開本周諸多不可控的風險因素，指數在周一結束之後，上證指數已經出現60、90、120分鍾背離鈍化，雖然目前還併不能夠確認周一的3037新低就是本輪調整的低點，但即使上證指數再度創出新低，隻要不出現快速放量殺跌，那麽多周期級别的背離共震，依舊能夠得以形成。不過有一點還是需要強調，如果將諸多不可控風險考慮在内，併不能排除上證會短暫的考驗一下3000重要整數點關口。

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