【異動股】光伏板塊個股反彈 晶盛機電(300316-CN)漲近5%。

近日持續下跌後，光伏板塊個股今日開盤多數上漲，截至發稿，晶盛機電(300316-CN)漲4.88%報12.69元，陽光電源(300274-CN)漲4.17%報9.99元，嘉澤新能(601619-CN)漲4.06%報10.00元，隆基股份(601012-CN)等漲幅均超3%。三超新材(300554-CN)跌7.16%報69元，中環股份(002129-CN)跌5.68%報7.8元，福斯特(603806-CN)、正泰電器(601877-CN)、林洋能源(601222-CN)等股均跌近3%。

消息上，國家能源局有關負責人在接受新華社記者採訪時表示，關於2018年光伏發電有關事項通知的出台是光伏産業進入高質量發展新階段的必然要求。此次調整併非“一刀切”，而是對光伏發電新增建設規模進行優化，採取分類調控，對需要國家補貼的普通電站和分布式電站建設規模合理控製增量;對領跑基地項目視調控情況酌情安排;對光伏扶貧和不需國家補貼項目大力支持，有序發展。

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