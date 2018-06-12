【異動股】天然氣板塊拉升 新疆火炬(603080-CN)漲超6%

臨近午盤，天然氣板塊拉升，截止發稿，新疆火炬(603080-CN)漲6.14%報39.07元，佛燃股份(002911-CN)漲4.21%報25.75元，皖天然氣(603689-CN)漲2.95%報12.55元，重慶燃氣(600917-CN)、貴州燃氣(600903-CN)、長春燃氣(600333-CN)均紛紛跟漲近2%。

消息面上，國家發改委日前出台《國家發展改革委關於理順居民用氣門站價格的通知》要求，今後居民和非居民用氣價格併軌，此舉意味著居民用天然氣面臨漲價壓力。

近日這一政策在吉林省“靴子落地”，吉林省物價局發布通知，從6月10日起對吉林省居民用天然氣門站價格改為基準門站價格管理，與非居民用天然氣門站價格統一執行1650元/千立方米。據吉林省物價局消息，吉林省各級政府將依法製定和調整居民天然氣價格，預計8月底前完成價格調整。同時，為防止居民天然氣價格過快上漲，省物價局要求各地政府和物價部門，減少供氣中間環節，降低過高的配氣價格，合理調整居民用氣銷售價格，保障居民基本生活。建立補償機製，盡量保障低收入群體生活水平不受影響。

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