天津市推廣使用乙醇汽油 機構看好行業發展前景

天津市人民政府網站11日消息，為進一步優化能源結構，減少汽車尾氣污染物排放，改善生態環境，天津市人民政府辦公廳發布《天津市推廣使用車用乙醇汽油實施方案的通知》，2018年8月31日前開始推廣，9月30日實現全市封閉運行，除軍隊特需、國家和特種儲備、工業生産用油外，全市區域内基本實現車用乙醇汽油替代普通汽油。

此前，國家發展改革委等15部委《關於擴大生物燃料乙醇生産和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》，按照國家統一部署，京津冀及周邊、長三角、珠三角等大氣污染防治重點區域2018年開始推廣，2019年實現全覆蓋。

目前，天津市、山東省最先發布推廣車用乙醇汽油的實施方案，2018年起傳統汽油將陸續停售。除了天津和山東，京津冀及周邊大氣污染防治重點區域有望最先實施推廣乙醇汽油，開啓乙醇汽油時代。

東北證券表示，玉米合成燃料乙醇是玉米深加工的主要途徑之一，目前我國實行定點生産，定向銷售的策略，目前隻有生物質乙醇可進入乙醇汽油，産能約 270 萬噸。預計 2020年在全國推廣乙醇汽油，無水乙醇用量將達到 1200 萬噸，目前尚存約 900 萬噸缺口，市場容量也將達到 600 多億，燃料乙醇市場也將逐步走向市場化。在此背景下，看好乙醇汽油的發展前景。

華創證券預計，長期看，以汽油10%添加比例測算，相比當前有近940萬噸的乙醇需求缺口。産銷燃料乙醇的上市公司主要有中糧生化(000930-CN);隨著乙醇汽油的普及，異辛烷作為配套産品，需求也會面臨顯著增長，上市公司涉及海越股份(600387-CN)、齊翔騰達(002408-CN)等。

來源：證券時報

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