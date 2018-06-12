匯控訂8優先策略 3年砸1300億推業務及科技 倫敦股價跌

匯控 (0005-HK) 昨 (11) 日公佈首個 3 年計劃，目標在 2020 年前達 11% 以上的有形股本回報率(RoTE)，優於市場預估的 10.6%；將投資 150 億至 170 億美元 (約港幣 1170 億至 1326 億元) 發展業務及科技，並將推進 8 項優先策略以達至有關目標，策略由過往削減成本轉向增長。

匯控昨收報港幣 76.95 元，微漲 0.52%，收盤後公布新 3 年計劃，倫敦股價最多跌 1%，較港股收盤價跌 1.4%。

匯控股價

滙控昨日以「重拾增長、創造價值」為題舉行策略日簡報會，向投資者及分析員簡報集團策略的最新狀況。新一份 3 年計劃涵蓋 2018 至 2020 年，提出 4 大財務目標，最受關注是冀 2020 年前達致 11% 有形股本回報率 (ROTE)(高盛預估 10.6%)。

與以往不同，這次集團用的是 ROTE，只針對有形資產。由於銀行業以有形資產為主，ROTE 或較 ROE(股本回報率) 高，去年其 ROTE 為 9.1%，ROE 為 8%。

其他財務目標抱括：2018 年至 2020 年維持普通股一級資本比率於 14% 以上、每個財政年度都有正數的 JAWS(即經調整收入增長高於支出增長)、維持現時派息水平，並於適當情况下回購股份。范寧表示，這符合集團過往的資金運用原則，首選是用於投資業務增長。

為重拾業務增長，集團將在這 3 年間投資 150 億至 170 億美元 (約港幣 1170 億至 1326 億元) 於各區域，首要是加快亞洲業務增長，尤其是財富管理業務，以及強化在香港市場的優勢並投資在珠三角與東盟；第二是完成在英國設立分隔運作銀行的工作，提高英國按揭市場份額及擴大工商客戶基礎；另亦希望期內將美國業務扭虧為盈；其餘還包括增加科技投資及精簡架構等。

滙控將透過 8 項優先策略達致上述目標。8 項優先策略中，包括精簡架構，但未來 3 年都不會有裁員計劃，主因削減成本及精簡架構的策略行動已完成，加上收入環境漸見改善。

為實現 2018 至 2020 年的財務目標，滙控將致力達致中單位數的收入增長、低至中單位數的營業支出增長，以及每年約 1 至 2% 的風險加權資產增長，並期望在 2020 年之前，將列帳基準收入佔列帳基準風險加權資產平均值的比率，由 2017 年約 5.9% 提高至大約 7%。

滙控這次策略計畫未制定削減成本目標，范寧指，這顯示收入環境在改善，事實上科技發展令銀行業快速轉型，集團目前並無裁員的計畫。

集團致力扭轉美國業務，他坦言是極具挑戰的工作，但有信心到 2020 年美國業務的 ROTE 可達逾 6%。

香港《明報》引述富昌金融研究部總監譚朗蔚表示，匯控繼續把焦點放在最賺錢的香港及亞洲區是明智選擇。但目前其投資者較短視，多關注派息及回購，對於長期策略包括發展珠三角等不算新穎，股價短期內未必受此計劃影響。

匯控公佈 8 項優先策略

1、加快亞洲的業務增長，如強化該行在香港市場的優勢，並投資於珠江三角洲、東南亞國家聯盟及亞洲的財富管理業務；

2、完成在英國設立分隔運作銀行的工作、提高按揭市場份額、擴大工商客戶基礎，並改善客戶服務；

3、透過國際網絡擴大市場份額並實現增長；

4、將美國業務轉虧為盈；

5、提高資本效益，將資本調配至回報率較高的業務；

6、提高效率以創造能力，增加對業務增長及科技的投資；

7、投入資源發展科技，投資電子銀行業務以改善客戶服務，拓展該行業務範圍，同時訂立業內最嚴謹的防範金融犯罪標準；

8、精簡架構，同時進行投資。

資料來源：香港文匯報