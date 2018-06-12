【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，道瓊斯指數微升至 25,322 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,782 點； 納斯達克指數上升 0.2% 至 7,660 點。特朗普與金正恩將於今天會面。

油價週一上升，因伊拉克油長表示油價仍需要支撐和穩定，反對一些產油國單邊增產的決定。紐約 7 月期油上升 0.5% 至每桶 66.10 美元。金價微升，紐約 8 月期金微升至每盎司 1,303.2 美元。

香港股市週一上升，內地股市個別發展。物業管理股跑贏大市，其中彩生活（1778.HK） 大漲 7.3%；博彩股錄得上升，澳博控股（880.HK）股價上升 3.9%；醫藥經銷股逆市下跌。個股方面，香港飛機工程（44.HK）接獲大股東太古（19/87.HK）溢價 63.6% 提私有化， 二者股價分別大漲 54.8% 及下跌 1.0%；中國全通（633.HK）出售河北業務，股價上升 3.8%。恒生指數上升 0.3% 至 31,064 點，國企指數上升 0.1% 至 12,172 點，香港股市成交金額減少 22.4% 至 774 億港元。上證綜合指數下跌 0.5% 至 3,053 點，滬深兩市成交金額減少 9.6% 至人民幣 3,204 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 東風集團（489.HK）發布產銷快報，2018 年首 5 月累計銷售量 126 萬輛，同比增長 3.5%，其中 5 月份銷售量 25.3 萬輛，同比增加 3.1%，5 月份銷售狀況與首 4 月相若。

◇ 裕元（551.HK）和寶勝（3813.HK）分別公布 2018 年首 5 月收益，二者收益淨額分別為 40.2 億美元及人民幣 95.1 億元，同比分別增長 8.3% 及 16.9%，其中 5 月收益增速分別為 8.3% 及 13.8%，前者 5 月收益增速與首 4 月相若，後者 5 月收益增速則低於首 4 月。

◇ 華潤置地（1109.HK）公布 2018 年首 5 月總合同銷售金額、銷售建築面積及均價分別為人民幣 660 億元、389 萬平方米及每平方米人民幣 16,944 元，分別同比增長 24.1%、6.6% 及 16.4%，其中 5 月份則分別按年上升 28.8%、25.4% 及 2.8%，增速優於首 4 月。

◇ 華潤水泥（1313.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比顯著增加（首季股東應佔溢利按年上升 196.4%），主要受惠於期內水泥產品售價較高（首 5 月水泥產品平均售價同比增長 33.4%）。公司同時宣布以每股 9.3 港元（較最後收盤價折讓 9.9%）配售 4.5 億股（相當於現有股本 6.9%），淨集資額 41.8 億港元，將用作發展裝配式建築及骨料業務、償還債務及一般營運資金用途。

◇ 津上精密機床（1651.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截至 3 月 31 日）股東應佔溢利將同比增加約 70% 至人民幣 1.9 億元，大致符合市場預期。盈利大幅增長主要受惠於公司就生產的數控高精密機床的銷售確認的銷售收入大幅增加所致。現價相當於 15.2 倍 2018 財年市盈率（全面攤薄後）。

◇ 杉杉品牌（1749.HK）主要以 FIRS、SHANSHAN 及 LUBIAM 三個品牌在中國銷售男士商務正裝及商務休閒裝，其中 FIRS 品牌為中國第五大男士商務正裝品牌，於 2017 年底分銷網絡達到 1,052 間（分銷商、公司自身及加盟商經營合計）。2015-2017 年，公司收入分別為人民幣 5.3、5.9、8.0 億元；股東應佔溢利分別為人民幣 5,283、3,524（分銷開支大增及錄得上市費用）及 4,497（其他虧損及分銷開支增加）萬元。公司今天起至 6 月 15 日招股，預計 6 月 27 日上市，招股價介乎 3.28-4.91 港元，淨集資額約 7,520 萬港元（招股價中位數），市值介乎 4.4-6.6 億港元，相當於 7.9-11.9 倍 2017 年市盈率（中國利郎（1234.HK）2017 年市盈率為 20.8 倍）。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)