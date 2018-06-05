高盛：匯控2020年有形股本回報率10.6% 明年現金派息率跌破50%

滙豐控股 (0005-HK) 下週一 (6 月 11 日) 將舉行策略會議，交代集團最新發展。高盛發表報告指出，為時約 1.5 小時的策略會議，預計將聚焦集團中期財務目標，但從廣泛策略而言，相信匯控不會改變其長遠作為全球性銀行的定位。

該行估計，匯控的策略會議將聚焦包括收入增長、營運收入與支出增長差 (Jaws)、資本指引、股本回報率、及資本回報等領域。

新浪財經報導，高盛表示，匯控目前貸款目標為中單位數位增長，估計集團會提供最新主要優先增長地區及相關產品資料；集團自 2016 年至今普通股權一級資本比率 (CET1) 目標介於 12 至 13%，該行估計匯控會進一步提升對普通股權一級資本比率目標水準。

報告指出，匯控去年股本回報率達 7.9%，有形股本回報率 (RoTE) 達 9%，該行估計，匯控至 2020 年有形股本回報率可達到 10.6%(CET1 達 15.1%)。

高盛還估計，匯控短期不會改變每股全年派息 0.51 美元，稱其現金派息比率仍維持相對較高水準 (2017 年為 73%)。但該行預測，匯控至 2019 年的現金派息比率會回落至 50% 以下水準。

截至今 (5) 日 14:33，匯控股價下漲 0.131%，報港幣 76.7 元。