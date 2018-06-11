全家高溫帶動輕食、飲料、冰品業績 驅動5月營收創新高

全家 (5903)5 月營收為 62.5 億元創新高，年增 9.33%，1-5 月營收 282 億 9,989.2 萬元，年增 10.1%。全家分析，5 月營收成長主要由高溫帶動輕食、飲料、冰品，驅動營收。鮮食部份，因溫升效應帶動整體鮮食成長超過一成。Let''s Cafe 與唐寧茶(TWININGS) 的品牌聯名茶飲受到好評，冰美式和冰拿鐵需求增加，杯裝飲料銷售業績成長超過一成。



夏季炎熱促動輕食類商品成長，飯糰、涼麵、三明治均有一至兩成成長；5 月推出青檸烤雞握沙拉新品，亦帶動相關品群成長超過兩成五。



麵包部分，福比麵包廠推出正宗日式麵包─日式脆皮菠蘿麵包、日式雞肉咖哩麵包、日式十勝紅豆麻糬麵包等新品奏效，帶動整體成長超過兩成；冷藏甜點持續展佳績，商品續航力十足，相較去年成長亦增幅超過兩成。



受惠於高溫，健康飲料表現最亮眼，主因為瓶裝水和運動飲料帶動成長。冰品部分，今年擴大進口冰品導入，加上促銷活動加乘，業績表現不俗，相較去年同期成長超過兩成。



此外，5 月因母親節和端午節接連到來，預購部份，在粽類與團購甜點帶動下，成功帶動業績相較去年成長近三成。



展望 6 月營運，氣溫商機掌握仍是業績動能的關鍵。對應氣溫變化的季節鮮食，包括涼麵、全新沙拉型態鮮食，以及導入啤酒、冰品、飲料等新品及促銷，都將挹注旺季銷售動能。

