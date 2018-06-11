華航敷小金雞 台飛插旗亞太飛機維修市場 明年3月營運

華航 (2610-TW) 旗下台灣飛機維修公司今 (11) 日舉行新棚廠上樑典禮，預計 11 月取得使用執照，明年 3 月落成啟用，屆時將可同時容納 2 架 777/A350 廣體機和 3 架 737/A320 窄體機進行維修作業，是國內最大跨距的棚廠建築。

華航董事長何煖軒表示，台飛是華航深化飛機維修產業的利基，由於台灣具備亞太地區優越地理位置，擁有相當大的發展性。

台飛新棚廠自去年 1 月動工迄今，工程進度已逾 70%，主體建築結構均已完成，預計 11 月取得使用執照，2019 年 3 月正式落成啟用。

據 OliverWyman 顧問公司研究報告指出，亞太地區未來 10 年機隊數成長幅度將高達 86%，合計超過 13500 架次，修護市場平均成長率 6.4%，市場潛力龐大。

而華航除了為新購置的 14 架空中巴士 A350-900 新機的維修需求，主要著眼於亞太地區維修業務需求大幅成長，藉由台飛將搶攻亞洲的飛機維修市場。

台飛新棚廠占地約 19500 平方公尺，其中五層的庇屋區和飛機維修機棚區總地板面積約 37500 平方公尺，是國內最大跨距的棚廠建築，初期主要提供 777、A350 等民航機和市場上其他主流機型的機體維修服務，後續將逐步發展停機線維修、飛機構型修改、飛機客改貨和飛機補充型別認證工程能力。