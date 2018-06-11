銀保監會擬取消中資銀行和金融資管公司外資持股比例限製

中國銀行保險監督管理委員會近日發文，擬發布《中國銀行保險監督管理委員會關於廢止和修改部分規章的決定(徵求意見稿)》，取消中資銀行和金融資産管理公司外資持股比例限製，實施内外資一緻的股權投資比例規則，持續推進外資投資便利化。

一是廢止 《境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法》。遵循國民待遇原則，不對外資入股中資金融機構作單獨規定，中外資適用統一的市場準入和行政許可辦法。

二是取消 《中國銀監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》、《中國銀監會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》和《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》對外資入股中資銀行和金融資産管理公司的股比限製。

三是明確外資入股的中資銀行的監管屬性和法律適用問題。

四是明確境外金融機構投資入股中資銀行，除需符合相關的金融審慎監管規定外，還應遵守我國關於外國投資者在中國境内投資的外資基礎性法律。

中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示，取消外資機構對中資銀行的持股比例及資産管理公司持股比例，是我國金融業銀行業對外開放的一個重要舉措。“下一步的擴大開放很重要的出發點是内外資的平等待遇，這種待遇不隻體現在持股比例上。同時，這次對外資持股的機構不再對它的監管部門進行調整，從監管上也體現這種平等對待的原則。”

這些擬作出的調整是否會對居民個人用戶造成什麽影響?中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，這將有利於為個人用戶提供更好服務。從老百姓的角度來看，市場的參與者增多，可選擇的餘地更多，一定是選擇範圍的增加、成本降低和效率的提高，才能夠得到比以前更好的服務。

來源：央廣網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)