小米IPO遇拆息10年高 資金勢抽緊 遏大市成交動力

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「同股不同權」頭炮小米本周開始上市前路演月底招股，未來1個月本港資金池勢被「抽乾」，券商界亦提早撲水為新股預留逾千億元孖展額度，港元1個月拆息(HIBOR)率先升到聯儲局量化寬鬆前高位。 綜合投資界分析，港股資金面將受3因素衝擊，包括：(1)小米有力挑戰閱文(00772-HK)凍資5200億紀錄，拉升孖展及抽新股資金需求；(2)儲局本周四公布議息結果，多料加息0.25厘，令港息有上升壓力；(3)企業繳稅、派息及半年結因素，需要資金周轉。料「水緊」局面將抑制港股資金動力，大市料跟隨外圍高開後，後市仍反覆。 騰訊(00700-HK)上周五美國預託證券(ADR)成交達22億元，折算報420.55港元，較港高5.55元，整體藍籌ADR反映恒指高開158點，開報31116點。 小米勢成首隻「港股+中國存託憑證(CDR)」同期上市的新經濟股，市場消息指集團將集資約100億美元(近785億港元)，香港、內地發行比例初步定為約70%、30%。 挑戰閱文凍資5200億紀錄 曾掀起抽新股熱潮、由騰訊分拆的閱文去年10月底招股，公開發售部分集資8.3億港元，券商初時預留500億元孖展額度，到孖展截止認購時凍資已達1,500億元；計及整體逾40萬人認購，最後凍資達5,200億元，其間1個月HIBOR由0.65厘抽高至0.81厘，當時創自2008年底新高。券商今次則已預留逾千億元孖展額度。 加上半年結效應及美國加息壓力影響，1個月HIBOR已9連升至1.46厘，再創2008年底新高。華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，拆息快將升至約1.6厘，主要反映儲局本周加息。 3個月拆息亦至近2厘水平，最新報1.96厘。中國光大銀行香港分行資金業務副主管顏劍文料快突破2厘新關，港銀目前拆借取態較審慎，亦令市場稍為「水緊」。顏劍文補充，銀行已為調高P息作準備，而港銀上次調高P息已要追溯至2006年3月。 至於對大市影響，去年底的新經濟新股潮，港股正由29000點水平向上突破，並屢創新高。但4月平安好醫生(01833-HK)上市，大市則走勢乏力，故大市氣氛欠佳，投資界亦憂大型新股抽水，會影響股市動力。 星展：新興市場走資 礙港股 星展香港投資總監辦公室(北亞)高級投資策略師李振豪表示，港元拆息急升將限制槓桿投資及孖展活動，加上資金明顯從巴西、土耳其等新興市場回流美元資產，不利港股交投動力。 聯儲局本周加息已無懸念，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝建議亦要關注本周四晚的歐洲央行議息，包括官員對今年內結束近2.6萬億歐元買債計劃的口徑，若口風偏向「鷹派」，將有利資金回流股市在內的環球風險資產，港股能受惠其中。 霸菱香港中國股票投資董事方偉昌提醒，美朝峰會及中美貿易談判未有定案，美國有「變卦」的可能，困擾投資情緒，從而令港股步入整固。 來源：經營日報