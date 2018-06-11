小米未招股已出現孖展大戰 券商零息搶客 憧憬小米集團招股受熱捧，刺激港元拆息升，6間券商暫備戰逾1,300億元彈藥專攻孖展客；時富與輝立更率先表態擬以零息孖展搶灘。 3重優惠吸新客 免認購費 時富金融現已向銀行洽商，暫預留80億元孖展攻小米集團。其發言人回應本報查詢說，擬以3重優惠吸新股客，包括：新開戶的IPO客可享零孖展利息；豁免100元的認購費；以及利用電子戶口者更永久享港股佣金0.08%。 輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，考慮為抽20萬元或以下的小米孖展客，有機會提供兩免：可能豁免利息及按金等；且計劃備有約兩百億元額度。 耀才證券(01428-HK
)行政總裁許繹彬更指，可為個別巨企新股最多可借500億至600億元；最終額度仍視乎小米正式招股時的市況及定價等變數。 投資者熟小米品牌 反應料熱 光大新鴻基證券發言人補充，投資者對小米的消費品牌較熟悉，預計招股反應將十分熱烈。 海通國際(00665-HK
)與國泰君安亦提早向銀行磋商孖展融資，且指客戶對這重磅新股初步感興趣。 至於有意抽此焦點新股的名人散戶，如東亞(00023-HK
)貨幣及利率交易部主管陳德祥是「米粉」，家中電器也有採用小米產品，瞄準其性價比等優勢。 陳氏早前亦有申購平安健康醫療科技(01833-HK
)(簡稱平安好醫生)，雖然在其掛牌初期股價浮出水面已沽售，僅微賺約百多元；但未有嚇怕其對新經濟股的興趣，更打算抽小米，料短炒或長期持有皆有一定上升水位。
來源：信報
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)