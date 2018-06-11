新三板+H查詢激增趕年底上市

正當香港與內地同步力爭巨型海外中資股回流之際，規模較小的內地新三板公司亦有蜂擁來港的趨勢，料成香港GEM板及殼股新血來源。多家券商均稱近日收到很多新三板公司主動向香港投資銀行查詢來港上市事宜，業界料最快今年底至明年初會有首家「新三板+H股」上市。

港交所(00388-HK)4月底與內地新三板簽訂合作備忘錄，歡迎在對方市場上市的公司來港掛牌，可毋須先除牌才申請上市，同時會加強訊息互換、監管協調、投資者教育等。港交所行政總裁李小加當時表示歡迎，但強調並無設「特別通道」。

事隔僅一個多月，不少新三板公司已摩拳擦掌，查詢來港上市事宜。海通國際(00665-HK)環球市場業務聯席主管石平透露，近期有不少新三板上市企業主動提出有意來港上市，該行現正處理數宗個案，料最快有機會今年在港掛牌，包括電訊、媒體及科技(TMT)、區塊鏈、生物科技等行業，部分亦符合主板上市要求。不過，石平稱有部分公司選擇先行退市，再重組成紅籌架構來港上市。

券商稱數十家有意來港

茂宸集團(00273-HK)主席高寶明亦表示，收到不少新三板公司查詢，冀在香港主板上市。另有本地券商透露，部分新三板公司經由具內地省級金融辦背景的顧問公司轉介，有興趣來港的多達二三十家。該券商估計，是因為各省力求當地上市公司數目達標，故統一組織行動。

綜合各界分析，新三板公司轉投香港均為增加交投及融資渠道。高寶明直言，新三板「沒什麼交投，二級市場融資更是幾乎沒可能」，不難理解這些公司有興趣來港上市。立信德豪董事林鴻恩解釋，在監管機構未放行同步上市前，很少公司願意冒險放棄新三板上市地位，再申請來港掛牌；反之「現在（來港）純粹有機會、沒有代價」，何況申請來香港上市，對新三板股價屬利好消息，自然希望搶佔先機成為首批「新三板+H股」。

現時，已有三間新三板企業，包括君實生物、成大生物及盛世大聯，表示有意來港上市。據內媒統計，過去一年有逾千家新三板企業退市，單計今年首季便有299家除牌，較去年同期（53家）大增4.6倍。目前，每月新上市的企業數目已低於除牌企業數目，顯示公司數目淨減少，例如4月16日有多達14家企業同日除牌。

有可能引入低質素公司

今年2月港交所改革上市規則後， GEM板上市門檻大幅提高，又廢除沿用多年的晉升主板機制，當時有分析認為該板的歷史任務即將終結。但林鴻恩稱，向新三板企業解釋新制後，不少公司仍然有興趣在GEM板上市，猶如開啟新一批IPO來源。至於規模大的新三板公司，想升級大可在A股上市，欠誘因來港。

有市場人士更形容，這些新三板公司猶如源源不絕的殼股新血。至於會否憂慮因而引入低質素公司，林鴻恩承認有此可能性，但始終未有新三板公司在港上市的先例，難以斷言。

由於查詢熱潮剛開始，又快將踏入半年結，林鴻恩估計，計及正式委聘、進行盡職調查等前期工作，最快今年第四季才會有首批遞交上市申請的新三板公司。換言之，最快到今年年底或明年初才會正式上市。

來源：信報

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